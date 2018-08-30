СК сообщил о возобновлении строительства дома с долевым участием граждан в Нарышкино

В ходе доследственной проверки следователями приняты необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав участников долевого строительства.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области продолжается доследственная проверка по факту нарушения прав граждан, денежные средства которых привлекались для участия в долевом строительстве многоквартирного дома в поселке Нарышкино.

Проверочные мероприятия были инициированы следственным управлением после размещенного в региональных средствах массовой информации обращения граждан о нарушении их прав при строительстве многоквартирного дома. Граждане жаловались на нарушение сроков сдачи дома и на длительное приостановление строительных работ.

В настоящее время сотрудниками Урицкого межрайонного следственного отдела произведен основной объем проверочных мероприятий, приняты необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав участников долевого строительства: работы на объекте возобновлены, ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.