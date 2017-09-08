СК возбудил уголовное дело в отношении руководства «Дорожной службы»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

По данным следствия, в августе 2015 года между «УКС г.Орла» и ГУП ОО «Дорожная служба» заключен муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги в городе Орле. Цена контракта — более 204 миллионов рублей. Срок окончания работ – июнь 2016 года.

В рамках муниципального контракта между ГУП ОО «Дорожная служба» и двумя сторонними организациями были заключены договоры субподряда на различные дорожные работы, после выполнения которых, должностные лица из числа руководителей ГУП ОО «Дорожная служба» не произвели расчеты с субподрядчиками на сумму около 4 миллионов рублей.

Таким образом, указанные действия должностных лиц ГУП ОО «Дорожная служба» ограничили права и законные интересы двух организаций, чем воспрепятствовали их законной предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Дек 2017 в 13:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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