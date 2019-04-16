СК выяснил, зачем стреляли по детям в Орле

Следственными органами регионального СК РФ предъявлено обвинение двоим мужчинам. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия), ст. 116 УК РФ (побои). Как сообщили в пресс-службе СК, уголовное дело принято к производству следователей из органов полиции по инициативе руководства следственного управления. Уголовное дело возбуждено после обращения в правоохранительные органы четверых потерпевших, которые заявили, что 7 апреля 2019 года неизвестные лица, перемещаясь на легковом автомобиле по улицам Заводского района города Орла, произвели в них несколько выстрелов из пневматической винтовки. В итоге пострадавшие получили серьезные кровоподтеки.

Как отметили в ведомстве, благодаря грамотно спланированным действиям следственно-оперативной группы в кратчайшие сроки установлены и задержаны обвиняемые в совершении указанных преступлений. Ими оказались 23-летний и 46-летний жители города Орла, которые под тяжестью предъявленных улик сознались в содеянном. Задержанные дали признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, пояснив, что стреляли в прохожих в дневное время из хулиганских побуждений. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

См. также: СМИ: В Орле по детям стреляют из автомобиля