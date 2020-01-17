17 января 2020



СК заинтересовался сюжетом о ребенке-инвалиде, которого возят в школу на лошади

На федеральном канале вышел сюжет, в котором сообщается о проблемах транспортной доступности одной из школ Должанского района Орловской области. По словам журналистов, школьники, в том числе девочка, страдающая ДЦП, из-за отсутствия безопасного дорожного покрытия вынуждены два километра добираться по плохой дороге на лошади (летом на мотоблоке), потом ожидать школьный автобус на необорудованной остановке и далее добираться до учебного учреждения еще несколько километров по бездорожью. Должностные лица администрации района на обращения родителей девочки и других местных жителей по данному вопросу должным образом не реагируют, действенных мер по урегулированию сложившейся ситуации не принимают, — сообщили в пресс-службе СК.

По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка. Председателем следственного комитета дано поручение руководству территориального следственного управления в рамках проверки дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей. По указанию главы СК России ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

 

Насиженные окопы не покидать
Орловские клещи атакуют собак
В Орловской области ухудшится погода
Опубликовано 17 Янв 2020 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Новогоднее поздравление депутата Рыбакова В.А.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"