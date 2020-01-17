СК заинтересовался сюжетом о ребенке-инвалиде, которого возят в школу на лошади

На федеральном канале вышел сюжет, в котором сообщается о проблемах транспортной доступности одной из школ Должанского района Орловской области. По словам журналистов, школьники, в том числе девочка, страдающая ДЦП, из-за отсутствия безопасного дорожного покрытия вынуждены два километра добираться по плохой дороге на лошади (летом на мотоблоке), потом ожидать школьный автобус на необорудованной остановке и далее добираться до учебного учреждения еще несколько километров по бездорожью. Должностные лица администрации района на обращения родителей девочки и других местных жителей по данному вопросу должным образом не реагируют, действенных мер по урегулированию сложившейся ситуации не принимают, — сообщили в пресс-службе СК.

По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка. Председателем следственного комитета дано поручение руководству территориального следственного управления в рамках проверки дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей. По указанию главы СК России ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.