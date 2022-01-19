Скиньтесь, граждане, по 30 процентов!

№2 (671) от 19 января 2022 г.

В новом году в Орловской области резко повысили плату за капремонт. Областные чиновники развернули просто беспрецедентную информационную кампанию, чтобы доказать орловцам неизбежность такого шага. Стоит ли говорить, что ни в одной из многочисленных публикаций не было ни слова о том, как власти планируют (и планируют ли вообще) исправлять недочеты в работе регионального фонда? Главное – несите денежки! А получите ли вы за свои кровные качественный ремонт или останетесь накануне холодов с раскрытой кровлей (типичная для Орла картина), увы, в релизах областного правительства – ни слова. Напомним, повышение тарифа на капремонт произошло спустя несколько дней после публикации отчета областной КСП. Аудиторы вскрыли массу нарушений в работе регионального фонда капремонта. Что именно нашла КСП в РФКР, наше издание подробно разбирало в статье «Черный ящик» капремонта» в №45 (669) от 29 декабря 2021 г. Повторяться не будем. Перейдем к пиар-кампании областных властей. Началось все с неточностей. Больших и малых.

Проблемы с математикой?

Перед новогодними праздниками (то есть заранее) местных жителей пугать не стали. Зато в релизе от 10 января орловцев «обрадовали»: оказалось, что уже 10 дней как минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Орловской области повышен до 9,49 руб./ м². При этом утверждается, что взнос на капремонт в Орловской области не повышался на протяжении 6 лет (с 2015 по 2020 годы он был 6,60 руб./м²). В 2021 году размер взноса был повышен, но совсем незначительно – до 6,86 руб./м². Со стороны ситуация как две капли воды напоминает историю с повышением платы за обслуживание домов: а почему власти ежегодно не выходили с предложением об индексации платы на размер инфляции? Какой смысл был тянуть, чтобы потом сразу повысить плату сразу на треть? Увы, ответа на этот вопрос ни в одном релизе нет. Кстати, о размере повышения.

Как отметили наши коллеги из издания «ОрелТаймс», губернатор Андрей Клычков запутался в процентах. Издание пишет: «губернатор во время прямого эфира в Instagram ответил на самый задаваемый вопрос: почему в Орловской области резко выросли тарифы на капремонт? Причин Клычков назвал несколько. По его словам, это, прежде всего, растущие в цене стройматериалы. Впрочем, из-за них в Орловской области, кажется, подорожало буквально всё – по крайней мере, именно такой аргумент используют чиновники. Во-вторых, по словам губернатора, тариф не поднимался уже 5 лет. В 2021 году, правда, его подняли на 60 копеек, но в целом на ситуацию это не повлияло.

«Тарифы не поднимались с 2016 года. Из-за этого у нас в прошлом году не состоялось почти 130 аукционов на капремонт. Подрядчики не готовы идти на дешёвые контракты. А других денег попросту нет. Если бы не подняли тариф, у нас через год вообще денег на капремонт не было бы. Вот такая непопулярная мера. Конечно, можно было все эти 5 лет, избегая критики людей, тариф не поднимать. Но кому-то нужно взять на себя ответственность. Выходит, что мне», – сообщил Клычков, который, по замечанию журналистов «ОрелТаймс», из пяти названных им лет тарифной стагнации уже четыре является губернатором.

Отвечая на вопрос подписчиков, почему рост произошёл сразу на 30%, региональный глава поправил: «Ну, не надо прям так – на 30%. На 27%. Я понимаю, что разница невелика, но все же. Это вынужденная мера, но она была принята на основании точных расчётов. Я их обязательно опубликую».

На самом деле у губернатора (либо у тех, кто готовил ему пояснительные записки) серьезные проблемы с математикой. Так, если взять калькулятор и посчитать, на сколько процентов 9,49 больше, чем 6,86, то выяснится, то речь идет вовсе не о 30%, и уж тем более не о 27%, а о 38-процентном росте тарифа! https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/klychkov-smelo-objasnil-rost-tarifa-na-kapremont-v-orlovskoj-oblasti/

А как у них?

Также в ходе эфира в Инстаграм губернатор заявил, что выросший тариф в Орловской области не превысил тарифы в других регионах. Журналисты «Орловских новостей» провели фактчекинг и сравнили размер взносов на капремонт в Орловской и ряде других областей. Оказалось, что Орловщина – далеко не самый «дешевый» в плане капремонта регион. Вот какие данные приводят «Орловские новости»:

– Брянская область – 7,50 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц для домов без лифта, для домов с лифтом – 7,95 рубля;

– Курская область – 9,05 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц;

– Калужская область – 9,1 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц для домов без лифта, для домов с лифтом – 9,38 рубля;

– Белгородская область – 9,12 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц для домов без лифта, для домов с лифтом – 9,32 рубля;

– Тульская область – 9,40 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц для домов до двух этажей, до пяти этажей – 9,45 рубля, от шести этажей и выше – 9,55 рубля.

– Воронежская область – 9,44 рубля на 1 кв. м общей площади в месяц;

– Смоленская область – 9,87 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц;

– Липецкая область – 8,70 рубля за 1 кв. м общей площади для домов до двух этажей, для домов от трех до пяти этажей – 10 рублей, для домов от шести этажей и выше – 10,80 рубля.

– Рязанская область – 11, 65 рубля за 1 кв. м общей площади в месяц;

– Московская область – 12 рублей за 1 кв. м общей площади в месяц.

Как отмечают журналисты, «надо учитывать экономическое положение тех регионов, где тариф выше, чем в Орловской области. Экономика Тулы и Рязани, естественно, гораздо внушительнее, чем в нашем дотационном регионе. Соответственно, и уровень жизни населения – тоже».

Примечательно в этой истории, что губернатор упрекнул журналистов «ОН», что они взяли не те цифры – якобы указанные тарифы старые. Наши коллеги еще раз перепроверили свои выкладки и подтвердили, что данные взяты уже с учетом повышения тарифов в 2022 году. https://newsorel.ru/fn_821498.html Кстати, кроме «Орловских новостей» сравнение тарифов по регионам делали и другие СМИ, в частности «ОрелТаймс». И там тоже вышло, что Орловщина отнюдь не в числе самых «дешевых» для жизни областей.

Информационная бомбардировка

Вернемся к многочисленным релизам, которыми областные власти буквально заполонили информационное поле Орловщины в первые рабочие дни нового года. Так, в одном из них утверждается, что «рост стоимости строительных материалов отмечается ежегодно, что может регулироваться применением дефляторов. Но в 2021 году произошло рекордное повышение цен на строительную продукцию и стоимости строительно-монтажных работ. Индекс потребительских цен на строительные материалы в октябре 2021 года увеличился на 26% по отношению к декабрю 2020 года, цен производителей – на 10,6 %. Согласно аналитическому обзору агентства «Национальные кредитные рейтинги», существенно выросли цены на кирпич (+63%), арматуру (+52%), электрику (+38%), окна ПВХ (+40%) и бетон (+14%), бетон и утеплитель (+ 20%), дерево и опалубки (+100%).

Произошла разбалансировка конкурентного рынка и резкий отток потенциальных подрядчиков на исполнение работ по капремонту многоквартирных домов. Возросли случаи задержки сроков завершения работ, удорожания контрактов по капитальному ремонту, увеличилось число несостоявшихся аукционов на отбор подрядчиков для производства строительных работ. В Орле в 2021 году из объявленного 401 аукциона не состоялось 122 аукциона (на 595,9 млн рублей). По сути, каждый третий аукцион остался безрезультатным. Основная причина – несоответствие проектной стоимости работ фактическому ценовому состоянию строительного рынка, то есть действующий тариф не позволял полноценно реализовать программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

При этом следует учесть, что в Орловской области помимо основных 6 видов работ и услуг по капитальному ремонту, установленных Жилищным кодексом РФ, законом Орловской области утверждены еще 14 видов работ и услуг, обеспечить исполнение которых за счет экономически не обоснованного, критически заниженного размера взноса 6,86 руб./ м² на капитальный ремонт стало физически невозможно», – отметили в пресс-релизе областной администрации от 10 января.

Чем дальше, тем страшнее

Чтобы окончательно напугать орловцев, пресс-служба губернатора опубликовала расчеты неназванных ученых из ОГУ. В этом релизе фигурировали уже более пугающие цифры: «Необходимый размер взноса на капитальный ремонт при условии выполнения основных работ находится в диапазоне от 13 до 18 рублей за квадратный метр, а в случае софинансирования дополнительных работ – от 18 до 36 рублей за квадратный метр», – говорится в релизе от 11 января. При этом жителей «успокоили»: «анализ социально-экономической ситуации в регионе, среднедушевых доходов населения показал, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт МКД в размере 13 руб. за кв. м будет доступен около 88% населения Орловской области. Около 4% населения будет недоступен любой размер взноса. Поэтому минимальный размер взноса на капитальный ремонт МКД необходимо было установить исходя из условий реальной платежеспособности и доступности для населения, что и было сделано».

Чтобы совсем уж не ввергнуть орловцев в шок цифрами, пресс-служба выдала разъяснение, что действующая в регионе система льгот обнулит или минимизирует повышение взноса на капремонт. Правда, не для всех, а лишь для четверти жителей, которые займутся оформлением необходимых документов. Так, ряд категорий граждан имеют право на компенсацию в 50% от общей суммы взноса на капитальный ремонт за счет федерального бюджета. В частности, речь идет об инвалидах; семьях, имеющих детей-инвалидов; инвалидах войны, участниках ВОВ, о лицах, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин; несовершеннолетних узниках концлагерей; инвалидах и ликвидаторах чернобыльской аварии; гражданах, признанных пострадавшими вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Общее количество получателей такой компенсации в Орловской области составляет 58 030 человек.

К региональным льготникам относятся: ветераны труда, труженики тыла (50% от общей суммы взноса на капитальный ремонт); реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (50%); ветераны труда Орловской области (50%); многодетные семьи (30%); семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью и имеющие с учетом указанных детей троих и более детей (30%). Общее число получателей региональных льгот составляет 103 707 человек.

Для получения ежемесячной денежной компенсации получатели мер поддержки должны обратиться с заявлением в отделение социальной защиты по месту регистрации. Кроме того, в соответствии с региональным законом одиноко проживающие неработающие жители, достигшие возраста семидесяти лет, получают компенсацию в размере 50% от взноса на капитальный ремонт, а достигшие восьмидесяти лет – 100%. Такую льготу в регионе получают 3 803 человека.

Осталось за кадром

Между тем считаем необходимым обратить внимание на ряд моментов, которые почему-то не были отражены в многочисленных релизах, оправдывающих повышение платы за капремонт. В первую очередь – это наведение порядка в самом фонде капремонта. Число скандалов по итогам капремонта в нашем регионе просто какое-то аномальное. Это и дома на улице Ленина, и красивейшее здание на Московской, где детская библиотека, и масса домов, которые вынуждены были встречать холода с раскрытой крышей. Не логичнее ли сначала обеспечить качество ремонта, а уж потом вести речь о повышении его стоимости?

Довольно обширный перечень выявленных нарушений в конце года опубликовала и областная КСП. В частности, из-за ненадлежащей претензионно-исковой работы сумма задолженности по взносам на капремонт превысила отметку в 630 миллионов рублей. Из них 160 миллионов – просроченная задолженность, которая уже нереальна к взысканию. Увеличение взноса приведет к соответствующему увеличению неплатежей и росту задолженности. Что будет делать руководство фонда (и будет ли), чтобы наладить сбор платежей?

И второй момент. В большинстве регионов плата за капремонт дифференцирована в зависимости от этажности домов, наличия лифтов и степени износа дома. Это позволяет более справедливо подходить к определению размера взноса. Будет ли такое когда-нибудь на земле Тургенева и Фета, неизвестно. Зато новое постановление Клычкова содержит замечательное приложение, с которым пресс-служба почему-то забыла ознакомить орловцев. Восполняем этот промах. Приложение содержит прогнозный план изменения платы за капремонт в Орловской области на ближайшие несколько лет. Так, согласно документу, уже в 2023 году плата подрастет до 9,87. И далее плюс 4% ежегодно – до 22 рублей 49 копеек с каждого квадратного метра в 2044 году.

Когда этот номер готовился к печати, вопрос о капремонте в деталях рассмотрели на профильном комитете областного совета. Что и как решили депутаты, мы расскажем в следующем выпуске.

Сергей Миляхин