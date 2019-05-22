Склад, который не склад, опять проиграл дело антимонопольщикам

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление орловского УФАС о наложении штрафа в 300 тысяч рублей на ООО «Аптека «Апрель Белгород» (коммерческое обозначение «Аптечный склад»). Нарушение выразилось в использовании названия «Аптечный склад» в то время, как обществом осуществляется лишь розничная торговля фармацевтическими и медицинскими препаратами. Люди шли сюда в надежде на оптовые (более дешевые цены). Обществу было выдано предупреждение о прекращении нарушений действующего законодательства. Однако предупреждение выполнено не было и управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Орловское УФАС России привлекло ООО «Аптека «Апрель Белгород» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Общество, не согласившись с постановлением управления, обжаловало его в суд, однако суд первой и второй инстанции оставили постановление управления в силе и отказали в удовлетворении заявленных требований. Кроме того, за неисполнение предупреждения антимонопольного органа, «Аптеку «Апрель Белгород» оштрафовали еще на 100 тысяч рублей.