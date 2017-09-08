Сколь веревочка ни вейся…

№34 (482) от 12 октября 2017 г.

«Сотрудники полиции 10 октября провели обыски в офисе фирмы «Экотек», принадлежащей двоюродному брату экс-губернатора Вадима Потомского — Артему Багдасарову», сообщили «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, факт проведения обысков в «Экотеке» подтвердили и источники в силовых структурах.

«Отмечается, что оперативников интересовали документы по исполнению работ по контрактам госзакупок и финансовым отношениям с типографией «Труд». Источники также отмечают, что оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении гендиректора «ВСУ» Артура Саркисова. Какая связь была между Саркисовым и Багдасаровым — не уточняется», — сообщают «ОН». Как ранее отмечалось в журналистском расследовании «Орловских новостей» «Господряд по-орловски». Как родственник Потомского зарабатывает миллионы в Орле и содержит прогубернаторское СМИ», с 2014 года фирма Багдасарова получила госконтракты на сумму более 100 миллионов рублей. На основании данной публикации депутат облсовета Виталий Рыбаков обратился в администрацию президента, к руководству ФСБ, Следственного комитета России и Генпрокуратуры с просьбой проверить деятельность Вадима Потомского на наличие коррупционной составляющей.

Добавим, что помимо Артема Багдасарова бюджетные средства в Орловской области успешно осваивали и другие родственники Потомского, о чем подробно рассказало издание «Соверешенно секретно» в статье «Семейный клан губернатора Потомского», которую мы перепечатали в прошлом номере «Орловской среды». Надеемся, что данный материал также заинтересует правоохранительные органы, и что действиям экс-губернатора и его родственников будет дана адекватная правовая оценка.

 

Достовалов ответит за всех?
На мост, а не в помойку!
Захват Дома быта. Часть - 2?
Опубликовано 13 Окт 2017 в 12:47. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 101

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"