Сколь веревочка ни вейся…

№34 (482) от 12 октября 2017 г.

«Сотрудники полиции 10 октября провели обыски в офисе фирмы «Экотек», принадлежащей двоюродному брату экс-губернатора Вадима Потомского — Артему Багдасарову», сообщили «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, факт проведения обысков в «Экотеке» подтвердили и источники в силовых структурах.

«Отмечается, что оперативников интересовали документы по исполнению работ по контрактам госзакупок и финансовым отношениям с типографией «Труд». Источники также отмечают, что оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении гендиректора «ВСУ» Артура Саркисова. Какая связь была между Саркисовым и Багдасаровым — не уточняется», — сообщают «ОН». Как ранее отмечалось в журналистском расследовании «Орловских новостей» «Господряд по-орловски». Как родственник Потомского зарабатывает миллионы в Орле и содержит прогубернаторское СМИ», с 2014 года фирма Багдасарова получила госконтракты на сумму более 100 миллионов рублей. На основании данной публикации депутат облсовета Виталий Рыбаков обратился в администрацию президента, к руководству ФСБ, Следственного комитета России и Генпрокуратуры с просьбой проверить деятельность Вадима Потомского на наличие коррупционной составляющей.

Добавим, что помимо Артема Багдасарова бюджетные средства в Орловской области успешно осваивали и другие родственники Потомского, о чем подробно рассказало издание «Соверешенно секретно» в статье «Семейный клан губернатора Потомского», которую мы перепечатали в прошлом номере «Орловской среды». Надеемся, что данный материал также заинтересует правоохранительные органы, и что действиям экс-губернатора и его родственников будет дана адекватная правовая оценка.