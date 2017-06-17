Сколько получили? И ещё получат

Почему жители Орловской области считают, что губернатору Вадиму Потомскому давно пора в отставку

«Совершенно секретно»,

No.6/395, июнь 2017

Сергей ИВАНОВ

Одиннадцатого мая на сайте газеты «Совершенно секретно» была опубликована статья под названием «Привет» губернатору Потомскому от «королевы кладбищ», в которой рассказывалось о преступной схеме получения и распределения взяток в области ритуально-обрядовых услуг и госзакупок в Орловской области.

5 апреля была задержана «королева кладбищ» Екатерина Стрелец – начальник Муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» города Орла. Она признала вину в получении взятки в крупном размере, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания, в которых раскрыла схему движения денег внутри преступной группы. Конечными бенефициарами, если верить имеющемуся в распоряжении редакции протоколу допроса Стрелец, были Вадим Потомский, его заместитель Сергей Филатов и неустановленные представители силовых структур Санкт-Петербурга. 14 страниц показаний Стрелец оказались своего рода бомбой, которая вызвала бурную реакцию лиц, приближённых к губернатору, прокуроров и адвокатов, сотрудников силовых структур и журналистов, а также жителей Орловской области. Две недели, прошедшие с момента публикации, потребовали «дополнений и уточнений»…

Схема движения финансовых средств, составленная по показаниям Екатерины Стрелец

Фото: АЛЕКСАНДР КЛИЩЕНКО

«ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ЧУВСТВ ВОРУЮЩИХ»

Есть две системы, которые должны быть антиподами. Прокуратура, как правило, обвиняет, а адвокатура – защищает подозреваемых, обвиняемых и подследственных. Но в Орловской области в первой декаде апреля всё встало с ног на голову. Защитницей скромной начальницы муниципального предприятия Екатерины Стрелец была выбрана молодая адвокатесса Снежана Сергеевна Мальфанова. Причины выбора понятны и следователям, и сотрудникам полиции, ведь родной папа Снежаны – президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов, а мачеха, Юлия Мальфанова, является депутатом Орловского областного Совета народных депутатов. Так что «поддержка» тут возможна многоуровневая…

Кроме того, в самом начале действа «засветилась» и областная прокуратура. Мы отмечали, что к отправленной после признания вины под домашний арест Стрелец наведалась прокурор Екатерина Курилова. Законность её появления в помещении, где содержится арестованная, сейчас проверяет руководство орловской полиции. Ведь прокурор Курилова буквально «продавила авторитетом» полицейских и несколько часов беседовала со Стрелец, возможно, давая советы. Острый на язык орловский журналист Владимир Панфилов в своей авторской программе «Резюме» настолько поразился желанием различных структур помочь Стрелец, что предположил: в области будет проявлена инициатива по созданию законопроекта «Об оскорблении чувств ворующих».

Но после выхода статьи «Привет» Потомскому от «королевы кладбищ» совместная озабоченность прокуратуры и адвокатуры судьбой арестованной Екатерины Стрелец приказала долго жить. По некоторым данным, прокурор Орловской области Иван Полуэктов «разошёлся во мнениях» с главой региона, и судя по всему настолько, что Потомский больше не будет называть прокуратуру «своей армией». Кроме того, насколько нам известно, от своих показаний «королева кладбищ», несмотря на «советы», пока не отказалась…

«ТАК РАБОТАЮТ ВСЕ»

Жители Орловщины, изучившие нашу статью и представленные в ней документы, недоумевают: неужели губернатора Орловской области могли заинтересовать какие-то там 550 тысяч рублей, которые, по мнению Стрелец, должен был передать ему посредник – Сергей Филатов? Но это лишь одна конкретная цифра, которую называет признавшая свою вину и сотрудничающая со следствием чиновница. И, хотя бы из чувства самосохранения, она, что вполне естественно, не называет всех масштабов своей деятельности. Их можно вычислить при более тщательном изучении протокола допроса Екатерины Стрелец. Возьмём сюжет с её «командировкой» в Управление коммунального хозяйства города Орла, где она занималась заключением контрактов. Процитируем слова из протокола допроса: «Спустя примерно полторы недели с момента моего назначения в УКХ ко мне на приём пришёл мужчина, представившийся Тарусовым А.Д. В ходе разговора, состоявшегося у меня в кабинете по адресу: г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д 27а, он стал мне намекать на получение от него денег, а именно –

Тарусов А.Д. написал на листочке, что он передаст мне 5% от денежных средств, которые поступили на момент данной встречи на счёт УКХ для оплаты подрядных работ его организацией, а в последующем 10% с остальных, которые поступят в УКХ для оплаты работы его фирм». Стрелец взяла взятку в 200 тысяч рублей. Давайте считать. Если предположить, что это 5% от суммы подряда, то эта часть подряда составила 4 миллиона рублей.

На следующей странице Стрелец сообщает, что общая сумма контрактов по фирмам Тарусова была 37 миллионов рублей. Несложные арифметические подсчёты показывают, что остальная сумма только этой взятки должна была составить 3 миллиона 300 тысяч рублей. А потом Стрелец наивно сообщила следствию: «Он пришёл ко мне и сказал, что так работают все».

На какую же сумму Стрелец назаключала контрактов, с которых могли браться взятки? «Орловские новости» привели цифру по строчке «ремонт улично-дорожной сети». Сумма – около полумиллиарда рублей. Мы отнюдь не претендуем на истину в последней инстанции, но можем лишь предположить, что, исходя из обрисованной Стрелец схемы, примерная сумма взяток только по этой строчке (напомним фразу «Так работают все») могла составить около 47 миллионов 500 тысяч рублей. Так что там говорили про «скромные 550 тысяч»?

А теперь задумайтесь, уважаемые читатели, какими суммами оперировали другие орловские чиновники. Ещё в конце прошлого года начальник Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД Фёдор Козин сообщил, что «в общей сложности только при реализации программы подготовки и празднования 450-летия Орла расхищено около 1 миллиарда рублей»…

ВРЕМЯ ПОСАДОК?

Орловщина – область аграрная. Когда сажать, там знают прекрасно. Российские реалии подсказывают нам, что очень часто «посадкам» предшествуют отставки (дабы задержали не действующего, а бывшего чиновника). Или переходы на другую работу. В последнее время в этой сфере наблюдается серьёзное движение. Бывший глава администрации Орла Михаил Берников, оформлявший «королеву кладбищ» на работу, уехал в Пермский край. Его «сменщик» Андрей Усиков, при котором Стрелец работала в УКХ, по слухам, срочно собрался «на другую работу».

Вполне «профильный» для «дела Стрелец» заместитель губернатора Потомского Александр Ремига, как сообщили СМИ, также покинет свой пост. Сергей Филатов, другой заместитель Потомского, которого Стрелец называет в качестве посредника в передаче мзды губернатору, по инсайдерской информации, ушёл в отпуск.

В материале о «королеве кладбищ» и её «привете» упоминался и начальник департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Андрей Синягов. Рискну предположить, что ему также осталось работать недолго. 17 мая его подчинённая Наталья Плотникова на созванной пресс-конференции сообщила, что 16 мая Синягов в рабочем кабинете дважды ударил её головой в лицо. Побои зафиксированы в травмпункте, заявление в полицию написано…

Над губернатором и его приближёнными нависли весьма серьёзные подозрения, проявившиеся не только в материалах следствия и статьях СМИ, но и во время митинга с требованием его отставки, состоявшегося в Орле 26 мая. Главный лозунг митингующих: «Поможем президенту в борьбе с коррумпированными губернаторами». В этих условиях верхом цинизма стало опубликованное 28 мая сообщение о том, что Вадим Потомский поручил организовать «антикоррупционную горячую линию для сбора информации о конкретных фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны государственных гражданских служащих или превышения ими служебных полномочий»… Отличное дополнение к закону «Об оскорблении чувств ворующих». Нужно только чуть изменить ключевую фразу: «Для сбора, сокрытия и уничтожения информации о фактах коррупции». Так будет точнее…