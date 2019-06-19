Сколько «съела» женщина-лидер?

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

Банкеты, подарки, разъезды и прочее, и прочее…

Не так давно суд вынес приговор по громкому делу Екатерины Стрелец – бывшего директора МУП РОУ и сподвижницы губернатора Потомского. Ее признали виновной в пяти эпизодах получения взяток и приговорили к штрафу в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Приговор был вынесен в конце мая, а за два месяца до этого Контрольно-счетная палата города Орла подытожила результаты проверки МУП РОУ, которая в том числе касалась и периода пребывания Стрелец в должности директора этого муниципального предприятия. Копия отчета КСП оказалась в распоряжении «Орловской среды», и, полагаем, может стать если не основанием для еще одного уголовного дела, то уж поводом для серьезной прокурорской проверки – точно.

Напомним, протеже экс-губернатора Потомского Екатерина Стрелец, прибывшая в Орел из Петербурга, возглавляла муниципальное предприятие Ритуально-обрядовых услуг с июля 2015-го по апрель 2017-го с небольшим перерывом. Зенитом в ее орловской карьере стал 2016 год, когда госпожа Стрелец была удостоена звания «Женщина-лидер года-2016». В марте 2017-го ее как победителя одноименного областного конкурса чествовал председатель облсовета Леонид Музалевский, а парой месяцев ранее порцию славословий Стрелец получила от городской власти. Так, в январе 2017-го (то есть за считанные месяцы до ареста Стрелец) после отчета директора МУП РОУ о результатах деятельности предприятия на совещании в администрации Орла, муниципальное предприятие было признано самым экономически успешным по итогам 2016 года.

В частности, по информации Екатерины Стрелец, в 2016 году чистая прибыль МУПа увеличилась более чем на 70 процентов, кредиторская задолженность уменьшилась на 10 процентов, выручка торгового комплекса выросла более чем на 13 процентов, а средняя зарплата сотрудников поднялась на 4,2 процента. Эти результаты так впечатлили тогдашнего сити-менеджера Орла Андрея Усикова, что он, как сообщала пресс-служба мэрии, «призвал руководителей других муниципальных предприятий использовать этот эффективный опыт управления в своей работе».

Спустя два года, после проверки КСП, выяснилось, что опыт не такой уж и успешный – проверяющие обнаружили многочисленные нарушения.

Заметим, что насчет роста прибыли Стрелец не то чтобы лукавила, но, так сказать, не говорила всей правды. Действительно, в 2016 году прибыль до налогообложения МУП РОУ выросла на 571 тысячу рублей, или на 15,6%, выручка предприятия увеличилась на 7 908 тыс. рублей или на 13,4%. Однако, как отметили проверяющие, установленный планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. показатель по чистой прибыли не был выполнен на 1 586 тыс. рублей, или на 36,5%. Что интересно, при этом «прочие расходы» МУП РОУ возросли по сравнению с аналогичными показателями 2015 г. на 2 миллиона рублей (или 43,8%), а «управленческие расходы» и вовсе на 7 миллионов 379 тыс. (38,6%).

Как отмечается в отчете КСП, рост «прочих расходов» произошел за счет, например, систематического списания на «прочие расходы» и «общехозяйственные расходы» продуктов питания и спиртных напитков в качестве «представительских расходов», оплаты корпоративных и выездных мероприятий. При этом было зафиксировано уменьшение чистой прибыли предприятия на сумму социального фонда и фонда материального поощрения работников, которые МУП РОУ фактически не формировались, стагнация собственного производства ритуальных товаров и ориентирование в большей части на реализацию ритуальных товаров сторонних производителей по договорам комиссии, ненадлежащий учет ритуальных товаров, полученных по договорам комиссии, неправомерные расходы на выплату вознаграждения ритуальным агентам, отсутствие четкой и эффективной системы оплаты труда работников предприятия. Все это, по мнению аудиторов КСП не только негативно сказалось на результатах деятельности предприятия, но и существенно уменьшило чистую прибыль МУП РОУ, являющуюся доходным источником бюджета города Орла.

Теперь несколько интересных подробностей. Как говорится в отчете КСП, «в проверяемом периоде МУП РОУ систематически приобретало продукты питания, спиртные напитки и т.д. Часть указанных расходов было списано за счёт себестоимости как «представительские расходы», а часть было отнесено за счёт прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на «Прочие расходы». Сумма представительских расходов в 2016 году составила почти 129 тысяч рублей. Так, 93,9 тысячи рублей были списаны на приобретение продуктов, спиртного, на обед в кафе, а также на цветы, торт, оплату некоего выездного мероприятия и т.п. Еще 36 тысяч потратили якобы на четыре официальных приема деловых партнеров (при этом документы, подтверждающие факт их проведения, отсутствуют) и на корпоративы, приуроченные к Новому году и 8 Марта. При этом, как отмечается в документах КСП, «списание продуктов проведено в нереально завышенном количестве, которое невозможно было употребить за время встречи указанным количеством присутствующих, а также списаны продукты, употребление которых без предварительного приготовления невозможно».

Кроме того, праздничные даты в МУП РОУ отмечались и выдачей подарков, например «к празднику 450-летия основания города Орла», «в связи с празднованием Нового года», а также «за добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей». Дарили, правда, не всем, а лишь отдельным работникам – каким именно, можно лишь догадываться. Общая сумма «подарков» в триумфальном для Стрелец 2016 году составила 322,5 тыс. рублей.

Помимо приемов, корпоративов и денежных подарков руководство МУП РОУ, в том числе и госпожа Стрелец, активно практиковали поездки в командировки. Так, с марта по ноябрь 2016 года Екатерина Стрелец успела побывать в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Белгороде и Вологде. При этом отчеты о результатах командировок в четыре из пяти городов Стрелец так и не предоставила. Отсутствуют и документы, подтверждающие их необходимость для интересов МУПа. В связи с этим неэффективные расходы предприятия, по оценке КСП, составили порядка 14 тысяч рублей. Впрочем, это сущие мелочи. Куда дороже обошлись предприятию «разъезды» Стрелец и ее коллег по области и ее окрестностям.

Так, по информации КСП, директор МУП РОУ, а также начальник производства Колесников И. И,, исполняющий обязанности директора Мочалов Р. Ю. без оформления служебных командировок совершили 53 поездки в районные центры Орловской области и соседние регионы РФ (общий пробег 18 938 км). Поскольку поездки осуществлялись без приказа работодателя, то «неправомерные расходы МУП РОУ на оплату бензина по перечисленным так называемым «командировкам» в проверяемом периоде составили 68,1 тыс. рублей».

Куда более существенные потери, по мнению аудиторов, предприятие понесло из-за заключения так называемых агентских договоров на привлечение клиентов. Всего на 2016-2017 годы было заключено пять таких договоров. При этом размер агентского вознаграждения – 8 % от суммы покупки более 10 тыс. рублей – никак не был обоснован, «причины и основания установления именно такого размера вознаграждения агентов у МУП РОУ отсутствуют», констатирует КСП. Общая сумма вознаграждений по договорам составила 8 миллионов 400 тысяч рублей. «Примечательно, что в представленных отчетах агентов не указано, какая именно работа проведена агентом, у агентов отсутствуют достоверные доказательства выполнения конкретных работ, оговоренных в агентском договоре, а, следовательно, у них отсутствует право на получение вознаграждения по договору. Доказательства того, что покупатели ритуальных товаров (услуг), перечисленные в отчетах агентов, «доставлены» в салон-магазин МУП РОУ агентами, приобрели ритуальные товары (услуги) исключительно в результате действий агентов, отсутствуют», – сообщает КСП. Таким образом, неправомерные расходы предприятия на оплату работ по агентским договорам в период с 1.01.2016 г. по 31.09.2017 г. составили 4 миллиона 805 тысяч рублей. Согласитесь, схема отжимания денег МУПа в нужные карманы столь же простая, сколь и беспардонная!

Это далеко не полный перечень выявленных нарушений, однако картина, как говорится, вырисовывается вполне ясная. А в качестве завершающего мазка добавим, что после увольнения Стрелец из МУП РОУ предприятие недосчиталось материальных ценностей, числящихся за женщиной-лидером 2016 года, в количестве 14 единиц на сумму 88,5 тысячи рублей, в том числе телефона, ноутбука, планшета, мультиварки и т.д.

После проверки КСП Стрелец направили требование о возврате имущества. Вот интересно, вернет или нет?

Анастасия Ларионова

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

-Внимательно прочитав отчет КСП о проверке деятельности МУП РОУ, вспомнил ещё одного «партнера» Потомского – Армена Мнацаканова, который, подобно Стрелец, тоже периодически ездил в разные командировки (в Сочи, например) и не предоставлял таких важных документов, как отчёты об этих командировках. Что касается всех этих подарков, пиров по разным предлогам, на которые списывались немалые деньги, то я воспринимаю это как дикость! Я 27 лет проработал руководителем муниципального предприятия, и в случае, если мы проводили какие-то мероприятия, связанные с приемом и проводами гостей, делегаций, например во время празднования Дня города, то расходы на них оформлялись распоряжением главы города с последующим оформлением авансовых отчетов, с приложением кассовых чеков. Как видно из отчета КСП, в МУП РОУ, в период, когда им руководила Екатерина Стрелец, этого и близко не было. Напротив, зафиксированы сплошные нарушения в виде необоснованных трат по завышенным ценам. И за это Стрелец присудили звание женщины-лидера? Как можно было это делать по надуманным показателям?

На мой взгляд, все это происходило при попустительстве главы администрации города Орла Андрея Усикова. Возникает также вопрос, куда в свое время смотрели чиновники, входящие в балансовую и конкурсную комиссии, которые обязаны контролировать ситуация в муниципальных предприятиях? Из отчета КСП мы ясно видим, что муниципальному образованию город Орел был нанесен крупный ущерб, этот тезис проходит красной нитью по всему тексту документа. Отчет был составлен в марте 2019 года, сейчас июнь. Три месяца прошло с того момента, когда акт КСП лёг на стол главы городской администрации Муромского, мэру Орла Новикова, прокурора – и до сих пор никакой информации о привлечении к ответственности группы лиц, как того требовала Контрольно-счетная палата, нет. Почему до сих пор городская власть в лице Муромского и мэра Новикова, а также прокуратура не приняли никаких действенных мер, чтобы привлечь к ответственности, в том числе субсидиарной, тех, кто так вольно распоряжался средствами муниципального предприятия?

Виновные должны понести заслуженное наказание. Заодно и бюджет города пополнится за счёт взыскания неэффективно потраченных денег!

Я в свою очередь буду готовить депутатский запрос руководителю главного надзорного ведомства региона Ивану Васильевичу Полуэктову. Кто, как не он, должен дать правовую оценку всему этому финансово-хозяйственному беспределу в отдельно взятом муниципальном предприятии, которым без страха и совести рулила соратница Потомского Екатерина Стрелец…