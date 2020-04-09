Сколько стоит «дорога в рай»?

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

НАЗВАНА СТОИМОСТЬ ДОРОГИ К «ДОМУ ПАРАХИНА»

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА – 14 МИЛЛИОНОВ, ВТОРАЯ – 4 МИЛЛИОНА. СКРЫТАЯ ВЗЯТКА?

Два месяца назад «Орловская среда» опубликовала материал под названием «Кто застолбил «дорогу в рай?», в котором ставился ряд вопросов о необычно качественной дороге со светодиодным освещением, которая ведет к особняку, находящемуся в пользовании главы Орловского района Юрия Парахина, члена регионального политсовета партии «Единая Россия» . http://orelsreda.ru/kto-zastolbil-dorogu-v-raj/

Сегодня в рамках совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы рассказываем о первых итогах проверок прокуратуры Орловской области и других силовых структур, проведенных в отношении данного объекта улично-дорожной сети, которые дополняем некоторыми материалами нашего собственного расследования.

Нам кажется, мы знаем, каких конкретно людей имел в виду Юрий Парахин, когда говорил о качестве жизни. Качественная дорога к тещиному участку – как бы намекает…

«СЛУЧАЙНО» ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ИМЕННО НУЖНЫЙ ГЛАВЕ УЧАСТОК…

Мы уже рассказывали о том, что в 2018 году администрация Орловского района запланировала ремонт отдельно взятого участка дороги в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области. На сайте районной администрации была опубликована информация о том, что будет произведен «ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы и участка автомобильной дороги по ул. Бугристой д. Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области. Длина дороги 1285 метров, площадь асфальтового покрытия – 7710 квадратных метров. http://orlr.ru/material2-79

Вообще-то, наивно было думать, что руководимая Юрием Парахиным районная администрация будет так запросто выкидывать миллионы рублей на то, чтобы облагодетельствовать сельских жителей. 11 апреля 2018 года Юрий Парахин лично подписал контракт с ООО «СтройАвтострада» № 0154200002718000286-0134984-01. Дорога должна была быть построена для обитателей (уже построившихся и перспективных) коттеджного поселка «Мечта». Администрация поселка гордо сообщала об этом на своем сайте, радуя своих подопечных тем, что их инфраструктура выходит на новый уровень, в соответствии с чем капитализация недвижимости должна вырасти. Окончание работ было запланировано на август. Отметим в скобках, что ни ул. Свободы, ни ул. Бугристая к «дому Парахина» не ведут, а идет к нему не указанная в контракте улица Мира.

Дольщики поселка должны были быть счастливы, тем более что 3 сентября 2018 года на сайте «Мечты» появилось следующее сообщение: «Закончены работы по ремонту и по асфальтированию автомобильной дороги по ул. Свободы и участка автомобильной дороги по ул. Бугристой д. Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области. Коттеджный поселок «Мечта» благодарит администрацию Орловского района за окончание строительства очередного объекта инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории». https://мечтатут.рф/okonchanie-po-stroitelstvu-dorogi-v-d.-kondyreva.html

Сообщение на сайте поселка «Мечта» об окончании работ на улицах Бугристой и Свободы

Но тут начинается самое интересное: прокурорской проверкой было установлено, что в рамках муниципального контракта на ремонт этих улиц, который подписал Юрий Парахин, подрядчик отремонтировал еще и улицу Мира, которая как раз и идет в направлении к дому, тому самому, что вовсю использует глава Орловского района Юрий Парахин! При этом из выделенных на ремонт ул. Бугристой и ул. Свободы 42 миллионов 524 тысяч 926 руб. 61 коп., более 14 миллионов рублей ушли как раз на дорогу до развилки, откуда пошла новая улица к «дому Парахина».

Вот что говорится по этому поводу в письме прокуратуры Орловской области, подписанном заместителем областного прокурора, старшим советником юстиции В.Г. Сергиенко: «В ходе проведенной проверки установлено, что в рамках муниципального контракта от 11.04.2018, заключенного администрацией Орловского района с ООО «СтройАвтострада», предусматривавшего в том числе ремонт автодорог по ул. Свободы, ул. Бугристой д. Кондырева Орловского района, фактически был произведен ремонт ул. Мира д. Кондырева Орловского района. Таким образом было допущено нецелевое расходование бюджетных средств в размере 14 081 741,72 руб.».

Из них, как нам удалось выяснить, 13 933 742,03 руб. – это деньги из областного бюджета (субсидии дорожного фонда), а 148 999,70 руб. – средства местного бюджета.

Работы по ул. Мира, не предусмотренные муниципальным контрактом, были впоследствии приняты и оплачены. А акты о произведенном ремонте ул. Свободы и ул. Бугристой подписаны лично Юрием Парахиным и теперь уже бывшим начальником управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района Селюниным В.А. Справку о стоимости произведенных работ на 42 524 926, 61 руб. подписал единолично Юрий Парахин!

Вполне резонным в этой связи выглядит утверждение о том, что имеются веские основания для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании главы Орловского района Парахина Ю.Н. и бывшего начальника управления Селюнина В.А. по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 285.1 УК РФ.

Ст. 285 ч. 1 трактует «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», а ст. 285.1 – это примечание, которое определяет возможность привлечения того или иного должностного лица к уголовной ответственности по ст. 285. Санкции могут быть разными – от скромного штрафа в 80 000 рублей до 4 лет лишения свободы.

Вот теперь следователям СУ СК России по Орловской области и предстоит разбираться, почему подрядчик построил «дорогу не туда», что и с каким качеством действительно было отремонтировано на Бугристой улице и улице Свободы, кто давал добро на переброску 14 с лишним миллионов рублей на строительство дороги к дому, который находится в пользовании у главы Орловского района Юрия Парахина…

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ДЛЯ ПАРАХИНА НИКОЛЬСКАЯ УЛИЦА?

Жить на Никольской улице очень престижно, особенно в Москве. Даже ходить по ней нужно с благоговением, ведь начинается она у самого сердца столицы – Красной площади, аккурат напротив Никольской башни Кремля. В доме №1 по Никольской улице в Москве находится Исторический музей.

Никольская улица в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области тоже начинается около особо охраняемого объекта со шлагбаумом и заборами – дома №1, в котором проживает господин Парахин.

А идет эта улица, на которой находится один-единственный дом, расположенный даже не на четной или нечетной стороне, а прямо в тупике, к уже упомянутой нами улице Мира. На развилке даже есть указатель, чтобы никто не ошибся и не поехал направо – в переулок Клейменова. К главе района – это налево, на Никольскую.

К господину Парахину на Никольскую – налево!

Никольская улица появилась не сама по себе и, если судить по материалам прокурорской проверки, появилась незаконно, на землях сельскохозяйственного назначения. Кому отвечать? Скорее всего, главе Неполодского сельского поселения Ю.Ю. Андрееву, который в 2018 году единолично решил «узаконить» Никольскую улицу и, естественно, отчитаться перед «заинтересованными лицами». Любопытно, что на сайте Неполодского сельского поселения это постановление почему-то решили не публиковать. Восполняем это упущение:

Российская Федерация Орловская область Орловский район

Неполодское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2018 года № 702 д. Жилина

О наименовании элемента улично-дорожной сети в д. Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19. 11. 2014 г.

№ 1221 от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и решением Неполодского сельского Совета народных депутатов №36\154 СС от 23 марта 2015 г…

В целях регистрации и подтверждения юридически правильных адресов всех имеющихся строительных объектов градостроительной деятельности, земельных участков д. Кондырева

Постановляю:

Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети

Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, д. Кондырева, ул. Никольская.

Довести данное постановление до заинтересованных лиц.

Глава Администрации Неполодского сельского поселения Андреев Ю.Ю.

Юрию Юрьевичу Андрееву, похоже, придется отвечать не только за то, что он узаконил адрес «дома Парахина», но и за то, что так называемая «Никольская улица» прошла по землям сельскохозяйственного назначения, которые законно не были переведены его предшественником в другую категорию. Кому же она принадлежит?

Прокуратура Орловской области отмечала: «Согласно выписке из ЕГРН, автомобильная дорога по ул. Никольской д. Кондырева расположена на земельном участке, принадлежащем на праве собственности ООО «Регион Агро Трейд». Опрошенные в ходе проверки представители общества и подрядных организаций указали, что ее строительство, а также монтаж линии освещения осуществлены за счет общества и собственников земельных участков по ул. Никольской д. Кондырева». Кстати, нам не удалось обнаружить документов о каком-либо участии собственников земельных участков, расположенных по ул. Никольской, в строительстве этой дороги.

«Никольская улица» и началась-то с тупика…

«Никольская улица», напоминаем, была построена на землях, которые не предназначены для строительства «элемента улично-дорожной сети», не являющихся законно переведенными в «земли населенных пунктов» и, как мы предполагаем, вообще находится вне закона.

Мы уже знаем, что улица Мира, которая ведет к Никольской, была отремонтирована за бюджетный счет и стоила 14 с лишним миллионов. А кто конкретно и в каком размере оплачивал ответвление к «дому Парахина»?

Отвечаем и на этот вопрос. От т-образного перекрестка ул. Мира – пер. Клейменова – ул. Никольская идет дорога на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0010201:7199. И ведет она к находящемуся с 2015 г. в собственности бывшей тёщи Ю.Н. Парахина – госпожи Стасенко – участку с кадастровым номером 57:10:0010201:2258 и единственному дому №1, построенному на этом участке. И это та самая красивая, добротная дорога со светодиодным освещением, которая неоднократно фигурировала в материалах СМИ и на различных видеоресурсах.

Юрий Николаевич Парахин, отметив, что «действительно проживает» в том самом доме, к которому ведет та самая дорога, сделал чистосердечное признание: «Дорога и освещение вдоль нее были обустроены за счет средств дольщиков коттеджного поселка «Мечта». Оплата за освещение этой дороги также производится не из бюджетных средств». https://newsorel.ru/fn_519550.html

Давайте посмотрим, что это за «дольщики» и почему они заплатили не один миллион рублей за дорогу к «дому Парахина», облагодетельствовав тем самым и госпожу Стасенко, и ее бывшего зятя – нынешнего арендатора – дорогой прекрасной, но, если судить по документам, обошедшейся в копейки…

1 октября 2018 года ООО «Регион Агро Трейд» с ООО «ДорСтройОбъединение» был заключен договор на поставку асфальтобетонной смеси марки I тип Б на общую сумму 1 379 400 руб. В тот же день теми же фирмами был заключен договор на возмездное оказание услуг по асфальтированию дорожно-строительной техникой. Стоимость договора составила 2 184 620 руб.

14 мая 2019 г. к обустройству Никольской улицы подключилась и ИП Литвак С.А., заключившая договор подряда на оказание услуг по обустройству обочины из щебня на сумму 375 532 руб.

Фантастика! Никольская улица, длиной чуть более километра, если верить представленным документам, вместе с асфальтовым покрытием и обочинами обошлась ООО «Регион Агро Трейд» всего в 3 939 552 рубля. Давайте сравним ее стоимость с асфальтировавшимися в то же время улицами Свободы и Бугристой. Там 1285 метров стоили 42 524 926 руб. 61 коп.! Разница в цене – примерно в 10 раз. А качество покрытия там, если судить по фотографиям, примерно такое же, как на Никольской. Но светодиодных светильников там нет. А находится кондыревская «Никольская улица» на балансе ООО «Регион Агро Трейд».

Так, гораздо скромнее, выглядит построенная в тот же период «официальная» дорога в д. Кондырева

Прекрасный подарок ООО «Регион Агро Трейд», осуществляющего инвестиционную деятельность на территории Орловского района, руководимого Ю.Н. Парахиным, бывшей тёще Ю.Н. Парахина, сдающей свой участок в аренду самому Ю.Н. Парахину!

Вы верите, что такая дорога может стоить менее 4 миллионов рублей и строилась без привлечения бюджетных средств? Правоохранительные органы в этом засомневались.

«С целью дачи оценки возможному привлечению к строительству данной дороги бюджетных средств, – говорится в документе, подписанном заместителем прокурора Орловской области В.Г. Сергиенко, – соответствующая информация направлена в УЭБиПК УМВД России по Орловской области для организации проверки в соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным законом от 7.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции» и от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», принятием процессуального решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Организовано проведение процессуальной проверки, которая в настоящее время не завершена».

Поясним читателям, что в статье 144 УПК РФ описана непосредственно процедура рассмотрения сообщений о преступлениях. В 145-й статье обозначены возможные решения, которые следователь или дознаватель могут вынести по результатам проверки сообщения о преступлении.

А еще нам кажутся немного странными такие «ценные подарки» от ООО «Регион Агро Трейд». Уж очень это напоминает скрытую взятку. Впрочем, до окончания проверок и, мы уверены, следствия по «делу о дороге», настаивать на подобной квалификации мы не будем.

Что же касается престижной улицы Никольской, которая ведет в тупик к «дому Парахина», то нам представляется, что глава Неполодского сельского поселения Юрий Андреев не сам придумал ей красивое название. Ему, скорее всего, это «подсказали». Но вот подсказавшие это название люди не учли, что престижная Никольская улица в Москве только начинается на Красной площади. А вот заканчивается она на Лубянке…

P.S. Расследование, которое мы вам представили – это только первая часть того, что нам удалось выяснить. Дорога дорогой, но ведь каждая дорога куда-то ведет. Эта дорога ведет к участку и дому. Во второй части расследования мы расскажем читателям о том, законно ли был оформлен участок под «домом Парахина», как он попал к нему в аренду, кто подключал его к коммуникациям и каким образом и за чей счет было организовано освещение «дороги в рай».