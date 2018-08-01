Сколько стоит «Дружба»?

Как мы уже рассказывали в одном из последних номеров «ОС», на время капитального ремонта Красного моста в Орле планируется организовать объезд через мост Дружбы. Но и его перед такой возросшей нагрузкой решили капитально отремонтировать. Власти объявили конкурс, на который заявилась лишь одна фирма – неудавшийся строитель Банного моста. На прошлой неделе в ОГУ прошла конференция по предстоящему строительству. Общественники и представители научного сообщества раскритиковали предложенный проект ремонта. Объектами критики стали прежде всего заявленная стоимость работ и квалификация фирмы, которой будет поручено сложное задание.

Дороги или мосты – что первично?

Как рассказал доцент кафедры городского хозяйства и строительства автомобильных дорог ОГУ Денис Данилевич, проект реконструкции моста был выполнен уже более трех лет назад.

По мнению выступающего, изначально информация о данном объекте была труднодоступна, а когда ее все же нашли – возникла масса вопросов. Проект предполагает полную разборку и замену пролетных строений. То есть мост будет обновлен на 80%. На это требуются очень большие капитальные вложения – более 200 миллионов рублей. Между тем по результатам обследования удалось установить, что мост Дружбы можно реконструировать гораздо дешевле и гораздо проще. Для этого необходимо заменить лишь часть пролетных строений. Только одна из всех существующих балок имеет видимый дефект – это трещины, а все остальные балки находятся в исправном состоянии. Поэтому в архитектурном институте ОГУ было предложено решение, которое позволяло реконструировать мост поэтапно и заменить только крайние балки в пролетных строениях, а этапность работ позволяла не выключать данный мост из схемы транспортного движения в Орле, то есть сначала ремонтировалась бы одна полоса движения, потом другая. Таким образом, затраты на ремонт моста оказались бы меньше в несколько раз. Естественно, подобный «мелкий» ремонт поможет мостам лишь на 15-20 лет. Но за это время на сэкономленные деньги можно будет построить несколько новых дорог (например, второй выезд из района Ботаники или соединить Болховский микрорайон и Наугорский), а уже после появления новых трасс полное перекрытие движения в центре будет не столь критичным.

Архитекторы также предложили подойти к проблеме ремонта мостов комплексно. В частности, пространство от моста Дружбы до Герценского сделать единой общедоступной пешеходной и рекреационной зоной. Если реализовать первое предложение, то транспортные потоки выводятся из центра города – тогда можно было бы увеличить пешеходный поток по Красному мосту, соответственно, сократив по нему поток автомобилей. При этом можно было бы гораздо дешевле отремонтировать и сам Красный мост, отметил выступающий. Такое решение было предложено городским властям, но дальнейшего движения или какой-то критики проект не получил. Хотя разработчики надеялись рассмотреть свои наработки, эскизы и расчеты публично на градостроительном совете.

Кроме того, как отметил специалист, в последние годы на Орловщине практически все крупные проекты обходят стороной местных исполнителей. Самый яркий пример – строительство новых набережных в Орле. Когда на аукцион заявлялись даже не орловские фирмы, а строители из соседних регионов, их успешно снимали с торгов по надуманным причинам, пока не оставался «нужный» исполнитель. По мнению Данилевича, свою роль сыграло и «сарафанное радио», которое быстро распространило информацию о неисполнении орловскими структурами, выступающими в роли государственных и муниципальных заказчиков, обязательств по оплате уже выполненных работ. Такая репутация отпугивает многие солидные фирмы, заявил господин Данилевич. Еще одно подтверждение «нечистой» игры местных чиновников – это особенности проведения аукционов. Например, в конкурсной документации прописывается такой пункт, что нельзя «падать» в цене заявки ниже определенного порога. А победителя определяют как раз по этому параметру – кто согласен сделать работу дешевле. И «нужная» фирма благополучно выигрывает аукцион, «упав» в цене ниже предельного порога на 10-15%. Теоретически такие аукционы должны признаваться недействительными, ведь победитель нарушил одно из прописанных в документах условий. Но по факту в Орле это обычная практика.

Возвращаясь к мосту Дружбы: на нем сейчас лежит очень много «лишних» дорожных слоев и даже закатанные в асфальт рельсы, которые накопились за богатую историю этой переправы. Если всю эту лишнюю тяжесть убрать, нагрузка на мост существенно снизится и дальнейший ремонт будет не столь дорогим, уверены местные специалисты.

Что за птица «РГС»?

Особый интерес вызывает фирма, которая выиграла контракт на ремонт моста, – ООО «Региональные газораспределительные сети». Это та самая организация, которая должна была строить пешеходный Банный мост через Оку. Как сообщил на своей странице в соцсети ВК депутат горсовета Евгений Косогов, данная фирма никогда ранее не производила работы по ремонту либо строительству мостов.

С 2011 года ООО «РГС» выполняло всего один госконтракт, что является веским основанием сомневаться, способен ли этот подрядчик выполнить качественный ремонт моста Дружбы. Также у этой компании есть учредитель, который располагается на Кипре, в оффшоре. Вместе с тем в опубликованном протоколе единой комиссии от 13.07.2018 г. определено, что единственный участник закупки №0154300014618000579 соответствует условиям открытого конкурса с ограниченным участием, в том числе обладает опытом работы в мостостроении и обладает положительной репутацией для проведения капитального ремонта моста Дружбы ч/р Оку в г. Орле.

При этом на последних торгах была снижена сумма обеспечения выполнения контракта с 10% до 5%, составив в итоге всего 15 миллионов рублей. Также особое внимание привлекает тот факт, что в очередной раз руководство Орла и Орловской области фактически лоббирует интересы ООО «РГС» при реализации контрактов – то на строительство Банного моста, то на ремонт моста Дружбы, отметил в своем сообщении депутат Косогов. По мнению депутата, это позволяет заподозрить наличие в действиях властей региона коррупционной составляющей. В связи с этими фактами Евгений Когосов был вынужден обратиться в УФАС с просьбой приостановить закупку и провести проверку по изложенным в депутатском запросе фактам. И уже получил ответ, что заявление принято к рассмотрению и назначена внеплановая документальная проверка – насколько обоснованно это общество признано победителем. Кроме того, сообщил Евгений Косогов, в ближайшее время на имя врио губернатора Клычкова будет направлено коллективное обращение с требованием вмешаться в ситуацию и приостановить заключение договора на ремонт моста Дружбы с ООО «РГС».

Вопрос о компетентности подрядчика, по мнению Евгения Косогова, очень важный, ведь в ходе ремонта могут вскрыть какие-либо неучтенные моменты. А если ремонт моста Дружбы затянется, это повлечет срыв сроков ремонта Красного моста. Поэтому необходимо выбирать опытную организацию, которая подтвердит свой уровень уже выполненными работами и отзывами об их качестве.

Также на Орловщине стали уже привычными ситуации, когда на аукцион заявляется всего одна фирма. Подобные конкурсы необходимо запрещать на государственном уровне, так как убивается вся идея соревновательности. Необходимо более тщательно готовить документы и учитывать ошибки уже после первого аукциона, на который заявился всего один участник. Сейчас же власти проводят три аукциона, а с четвертой попытки просто заключают контракт с этим самым единственным участником. В итоге бюджет не получает никакой экономии (а обычно в борьбе за лот цена контракта падает на 10%, а то и на все 20%). По стране практика заключения контрактов с единственным участником приняла ужасающие масштабы – так завершается уже более половины аукционов, отметил Косогов.

В который раз была затронута тема корректного проведения конкурсных процедур. Ведь если проводить не аукцион, а конкурс, где можно прописать такие требования, как наличие собственной техники, или опыт работы, или штат сотрудников, то шансы на победу будут несоизмеримо выше именно у местных крупных организаций. Пока же при определении победителя единственным фактором будет выступать цена, мы будем получать бесконечные проблемы. Никто же в магазине не берет самую дешевую колбасу «собачья радость», когда хочет накормить детей. Почему же при распределении 300 миллионов бюджетных денег единственным решающим фактором оказалась цена? Неужели власти не заинтересованы в первую очередь в качественном выполнении работ? Если это так, то почему в аукционе победила фирма, до этого никогда мосты не ремонтировавшая? Это не говоря уже о таких очевидных вещах, как налоги, которые могли бы остаться в местном бюджете, если бы на крупные контракты выходили наши орловские фирмы.

Орел не так давно потерял свое уникальное предприятие «Мостострой-66». А ведь мосты необходимо не только строить, но и поддерживать в нормальном состоянии. И программа по ремонту моста не должна обрываться, когда заканчиваются деньги – необходимо иметь стратегию развития областного центра с перспективой на появление новых переправ. Наконец, мосты не обязательно проходят через реки – столица давно выбрала путь разделения потоков транспорта на разные уровни с помощью дорожных развязок. Так что возрождение своей мостостроительной организации могло бы иметь очень хорошие последствия для экономики региона. А пока из УФАС пришла утешительная новость – в августе пройдет заседание, на котором будет подробно рассмотрен электронный аукцион, в ходе которого был выбран подрядчик для ремонта моста Дружбы в Орле. Наше издание будет следить за развитием ситуации.

Сергей Миляхин