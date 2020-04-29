«Сколько уже можно»?

№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

В компании «Зеленая роща», выполняющей функции регионального оператора в сфере обращения с отходами, хранят традиции, заложенные недавно уволенным директором Ворожбитом. Несмотря на все финансовые трудности и даже на возможный близкий крах организации руководящие сотрудники «Зеленой рощи» продолжают получать весьма внушительные премии.

На почту «Орловской среды» пришло письмо, в котором работники «Зеленой рощи» просят журналистов «оказать какое то содействие в борьбе с беспределом», который творится в компании. А происходит там, по словам авторов, нечто невообразимое.

«Уж насколько было плохо при Ворожбите, а сейчас стало еще хуже. Панченко (Михаил Панченко, руководитель учредителя «Зеленой рощи» — Корпорации развития Орловской области, который после ухода прежнего директора компании-регоператора Александра Ворожбита возглавил также и «Зеленую рощу». – Прим. ред.) совершенно не вникает в работу, он наприглашал кучу всяких советников и прочих из Москвы. Они получают бешеные зарплаты. Премии. При этом на работе бывают максимум пару дней в неделю, ездят в Москву постоянно. И это когда коронавирус ходит! Мы все боимся заразиться.

Снова начали увольнять людей. Увольнения планируются большие. И при этом руководящий состав получает хорошие премии! По 100 тысяч рублей ежемесячно». В качестве примера приводятся фамилии двух сотрудников, занимающих должности заместителей руководителя. По информации авторов письма, они получают премии и выплаты за фиктивные командировки, в которые они не ездят, имеют личных водителей, которые забирают их из дома и отвозят домой на служебной машине… Одна из замов, сообщается в письме, устроила на работу в «Зеленую рощу» «всю свою родню: в прямом подчинении у нее работает дочь. Зять не имеет высшего образования, но при этом занимает руководящую должность. Еще один родственник ее за пару месяцев стал из рядового логиста замом начальника отдела, а сейчас под него делают новую должность начальника отдела. Эти люди получают большие зарплаты, а простых рядовых тружеников собираются увольнять. Мы боимся остаться без работы. У всех кредиты, семьи…». В качестве доказательства приводятся скриншоты, подтверждающие выплаты 100-тысячных премий отдельным сотрудникам компании (их данные имеются в распоряжении редакции. – Прим. ред.)

«Сколько уже можно?» – задаются справедливым вопросом авторы письма, и, увы, «Орловская среда» не знает ответа на этот вопрос. Но мы уверены, что ответить на него может руководитель Корпорации развития Орловской области Михаил Панченко, и потому адресуем вопрос ему. Надеемся, господин Панченко пояснит, какими экономическими успехами обусловлены выплаты премий руководящим сотрудникам «Зеленой рощи», чем вызвана необходимость их же командировок с столицу, в какую сумму обходятся они орловским налогоплательщикам и когда это все кончится? С нетерпением ждем ответа.