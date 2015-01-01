Скончался бывший глава Болховского района Михаил Дорофеев — монах Мирослав

Митрополит Антоний выразил соболезнование в связи с кончиной монаха Мирослава (Дорофеева)

Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний выразил соболезнования в связи с кончиной монаха Мирослава (Дорофеева), отошедшего ко Господу 13 января.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, а также представителям государственной власти, в связи с кончиной монаха Мирослава, в миру Михаила Леонидовича Дорофеева.

На протяжении многих лет отец Мирослав занимал высокие государственные посты. Будучи главой Болховский района, он все силы и энергию отдавал на благо людей, заботясь о развитии промышленности, сельского хозяйства и, конечно же, духовности. Благодаря его стараниям были отреставрированы древние святыни Болхова, в числе которых — знаменитый Оптин Рождества Пресвятой Богородицы монастырь, ставшие местом паломничества для многих православных христиан не только Орловской области, но и со всей России. Его скромность и честность даровали отцу Мирославу нелицемерную, подлинную любовь болховчан.

Принятие Ангельского образа, коим является монашество, стало для отца Мирослава итогом всех его стремлений. Оставив государственную службу, он полностью посвятил себя служению Богу. Страдая от тяжелой болезни, он не прекратил главного монашеского делания — молитвы за ближних и дальних. Превозмогая физическую боль, он подал пример подлинной веры и истинного смирения.

Да успокоит Господь с праведными его душу в Царстве Света и Любви, где нет уже ни болезни, ни скорби, но Жизнь Бесконечная. Да дарует ему Господь бесконечную радость Богообщения, которая была для отца Мирослава главной ценностью и пределом всех его стремлений на поприще земной жизни».

Глава Орловской Митрополии

Митрополит Орловский и Болховский Антоний