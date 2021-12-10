Скорость движения на мостах в Орле могут ограничить

Городские чиновники заявили, что тротуар на мосту Дружбы Народов и на Красном мосту делается на одном уровне с проезжей частью из-за новых ГОСТов. Однако, нам не удалось обнаружить никаких документов, которые бы требовали от властей подвергать жизнь пешеходов опасности. Поэтому на брифинге в ГИБДД мы поинтересовались: может быть, в госавтоинспекции слышали, что это за ГОСТы? Глава орловской госавтоинспекции Александр Коршунов пояснил, что решение сделать тротуар на одном уровне с проезжей частью принимает проектировщик. Поэтому вряд ли можно исправить уже сложившуюся ситуацию. Для защиты пешеходов на мосту Дружбы установлен заборчик. Однако, если на мосту произойдет какое-либо ДТП и окажется, что ограждения не справляются со своей задачей (не защищают пешеходов от водителей-лихачей), то придется вводить ограничения на скорость движения по мостам. Кстати, ситуацию на Красном мосту еще можно исправить – проект сейчас корректируется.