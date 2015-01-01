«Скромные мы очень…»

№14 (462) от 26 апреля 2017 г.

На прошлой неделе губернатор Потомский вернулся из очередной поездки в столицу триумфатором: 18 апреля он встретился с руководителем администрации президента Антоном Вайно, и после встречи пришел к выводу, что мы не умеем ценить собственные достижения. Надо научиться.

О каких достижениях, которые мы не умеем ценить, Потомский рассказал Антону Вайно, доподлинно неизвестно. Пресс-служба губернатора о встрече с руководителем АП сообщила скупо и казенно – всего в четырех предложениях:

«Вадим Потомский обсудил с Антоном Вайно вопросы социально-экономического развития Орловской области. Глава региона рассказал руководителю Администрации Президента РФ о ситуации в экономике, агропромышленном комплексе, промышленном производстве и сложившейся социально-политической обстановке в регионе.

В ходе встречи Губернатор отметил, что основная задача региона на 2017 год – не снижать темпы по пополнению налоговой базы и бюджета Орловской области.

Важным моментом обсуждения стал вопрос реализации в регионе инвестиционных проектов». Такая же запись – практически один в один – появилась на странице губернатора в Инстаграмме, рядом с фотографией Потомского и Вайно (кто у кого списывал – пресс-служба у Потомского или наоборот, мы не знаем).

Подробности появились чуть позже в интервью Потомского «Орловской правде», текст которого был опубликован в прошлую пятницу на сайте «Орел-регион». Итак, о каких же достижениях Орловской области под его руководством говорил орловский губернатор? Процитируем.

Во-первых, как заявил Потомский, «мы исполняем майские указы в полном объёме, но есть и достаточно сложные позиции» (о сложностях орловский губернатор рассказал подробнее, но мы на них останавливаться не будем – продолжим о достижениях).

Во-вторых, естественно, речь зашла о знаменитых четырех проектах, по выражению Потомского, «предусмотренных соглашением со Словенией». Эти достижения пока не достигнуты, поэтому говорил о них Потомский в будущем времени – и тоже, прямо скажем, скуповато: «обувная фабрика даст нам 3600 рабочих мест», «предприятие по мясопереработке позволит к тому же резко повысить интерес к развитию в регионе животноводства…».

В-третьих, среди наших достижений Потомский назвал рост регионального валового продукта, который с 2014 года увеличился почти на 40 млрд рублей.

В-четвертых, несомненным достижением, по мнению орловского губернатора, является то, что «мы достроили» объекты, включенные в программу празднования юбилея Орла. А ведь в это, заявил Потомский, не верили даже в Москве! «Да, были ошибки, есть замечания, есть что достроить в театрах, есть что поправить на набережных. Но эти объекты есть, мы их сделали», – резюмировал губернатор.

На этом перечень достижений оказался исчерпанным. Однако это вовсе не означает, что других достижений в Орловской области, ведомой к вершинам успеха Вадимом Владимировичем и его командой, нет. Вот и в администрации президента, по словам Потомского, «есть устойчивое мнение: в Орловской области очень много положительных моментов». Беда в том, что «мы не умеем свои достижения преподносить». «Скромные мы очень, скрываем свои успехи», – посетовал губернатор. Кого имел в виду Потомский, говоря «мы», – то ли себя самого («мы, Вадим Потомский»), то ли свою команду, то ли губернаторскую прессу, – неизвестно. Впрочем, как мы поняли, пресса тоже этого не знает, поскольку корреспондент ОПы, готовивший интервью, задался тем же вопросом, что и губернатор, и даже вынес его в подзаголовок: «Зачем скрывать успехи»? Действительно, зачем?

Вот, скажем, совсем недавно у Потомского был шанс публично и громко рассказать о своих успехах в деле привлечения инвестиций. Напомним, на сессии облсовета 3 апреля, где губернатор отчитывался о деятельности правительства Орловской области в 2016 году, депутат Рыбаков попросил его поделиться информацией о реализованных в области инвестиционных проектах.

Ответил Потомский со свойственной ему скромностью: рассказал Рыбакову о «достаточно тяжелой кредитно-денежной политике в Российской Федерации» и о том, что сегодня есть затруднения: банки увеличили залоговые обязательства для получателей кредитов. При этом напомнил, что тем не менее в 2016 году в Орловскую область пришло 48 миллиардов инвестиций – правда, скромно не уточнив, откуда.

Чуть больше информации об «успехах» в данной сфере содержится в письменном варианте отчета губернатора – здесь инвесторы названы поименно. Среди них хорошо знакомые орловцам корпорация «ГРИНН», «Керама Марации», «Мираторг», «Знаменский СГЦ» , «Санофи-Авентис Восток» – словом, все те, кто пришел в область при предшественниках Потомского и продолжает вкладывать средства в развитие своих предприятий. Какие инвесторы осчастливили область при Потомском – опять же умалчивается. В общем, похоже, и тут скромность сыграла свою роковую роль. Преодолеть нездоровую тягу к скромности в какой-то мере удалось заместителю Потомского, руководителю Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергею Филатову, который 24 апреля выступил с докладом об итогах инвестиционной деятельности на территории региона за 2016 год и задачах на 2017 год. Правда, в тексте доклада, опубликованном на сайте «Орловские новости», каких-либо сведений о зашедших в Орловскую область новых инвесторах нам найти не удалось: в документе фигурируют все те же «Керама Марации», «Мираторг», «Знаменский СГЦ» , «Санофи-Авентис Восток»… Но вот разноцветные графики и диаграммы, иллюстрирующие наши инвестиционные достижения, – это уже прогресс. На них наши успехи видны во всей красе. «Графики очень красивые. Круглешки такие знатные, – прокомментировал текст доклада один из читателей под ником Дальтоник. – Завтра куплю фломастеры – перерисую. Очень понравилось. Надо бы еще столбиков добавить, а еще есть такие палочки с делениями. Тоже мило для глаз. Да. Впечатляет».