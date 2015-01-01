«Скромные мы очень…»

№14 (462) от 26 апреля 2017 г.

На прошлой неделе губернатор Потомский вернулся из очередной поездки в столицу триумфатором: 18 апреля он встретился с руководителем администрации президента Антоном Вайно, и после встречи пришел к выводу, что мы не умеем ценить собственные достижения. Надо научиться.

О каких достижениях, которые мы не умеем ценить, Потомский рассказал Антону Вайно, доподлинно неизвестно. Пресс-служба губернатора о встрече с руководителем АП сообщила скупо и казенно – всего в четырех предложениях:

«Вадим Потомский обсудил с Антоном Вайно вопросы социально-экономического развития Орловской области. Глава региона рассказал руководителю Администрации Президента РФ о ситуации в экономике, агропромышленном комплексе, промышленном производстве и сложившейся социально-политической обстановке в регионе.

В ходе встречи Губернатор отметил, что основная задача региона на 2017 год – не снижать темпы по пополнению налоговой базы и бюджета Орловской области.

Важным моментом обсуждения стал вопрос реализации в регионе инвестиционных проектов». Такая же запись – практически один в один – появилась на странице губернатора в Инстаграмме, рядом с фотографией Потомского и Вайно (кто у кого списывал – пресс-служба у Потомского или наоборот, мы не знаем).

Подробности появились чуть позже в интервью Потомского «Орловской правде», текст которого был опубликован в прошлую пятницу на сайте «Орел-регион». Итак, о каких же достижениях Орловской области под его руководством говорил орловский губернатор? Процитируем.

Во-первых, как заявил Потомский, «мы исполняем майские указы в полном объёме, но есть и достаточно сложные позиции» (о сложностях орловский губернатор рассказал подробнее, но мы на них останавливаться не будем – продолжим о достижениях).

Во-вторых, естественно, речь зашла о знаменитых четырех проектах, по выражению Потомского, «предусмотренных соглашением со Словенией». Эти достижения пока не достигнуты, поэтому говорил о них Потомский в будущем времени – и тоже, прямо скажем, скуповато: «обувная фабрика даст нам 3600 рабочих мест», «предприятие по мясопереработке позволит к тому же резко повысить интерес к развитию в регионе животноводства…».

В-третьих, среди наших достижений Потомский назвал рост регионального валового продукта, который с 2014 года увеличился почти на 40 млрд рублей.

В-четвертых, несомненным достижением, по мнению орловского губернатора, является то, что «мы достроили» объекты, включенные в программу празднования юбилея Орла. А ведь в это, заявил Потомский, не верили даже в Москве! «Да, были ошибки, есть замечания, есть что достроить в театрах, есть что поправить на набережных. Но эти объекты есть, мы их сделали», – резюмировал губернатор.

На этом перечень достижений оказался исчерпанным. Однако это вовсе не означает, что других достижений в Орловской области, ведомой к вершинам успеха Вадимом Владимировичем и его командой, нет. Вот и в администрации президента, по словам Потомского, «есть устойчивое мнение: в Орловской области очень много положительных моментов». Беда в том, что «мы не умеем свои достижения преподносить». «Скромные мы очень, скрываем свои успехи», – посетовал губернатор. Кого имел в виду Потомский, говоря «мы», – то ли себя самого («мы, Вадим Потомский»), то ли свою команду, то ли губернаторскую прессу, – неизвестно. Впрочем, как мы поняли, пресса тоже этого не знает, поскольку корреспондент ОПы, готовивший интервью, задался тем же вопросом, что и губернатор, и даже вынес его в подзаголовок: «Зачем скрывать успехи»? Действительно, зачем?

Вот, скажем, совсем недавно у Потомского был шанс публично и громко рассказать о своих успехах в деле привлечения инвестиций. Напомним, на сессии облсовета 3 апреля, где губернатор отчитывался о деятельности правительства Орловской области в 2016 году, депутат Рыбаков попросил его поделиться информацией о реализованных в области инвестиционных проектах.

Ответил Потомский со свойственной ему скромностью: рассказал Рыбакову о «достаточно тяжелой кредитно-денежной политике в Российской Федерации» и о том, что сегодня есть затруднения: банки увеличили залоговые обязательства для получателей кредитов. При этом напомнил, что тем не менее в 2016 году в Орловскую область пришло 48 миллиардов инвестиций – правда, скромно не уточнив, откуда.

Чуть больше информации об «успехах» в данной сфере содержится в письменном варианте отчета губернатора – здесь инвесторы названы поименно. Среди них хорошо знакомые орловцам корпорация «ГРИНН», «Керама Марации», «Мираторг», «Знаменский СГЦ» , «Санофи-Авентис Восток» – словом, все те, кто пришел в область при предшественниках Потомского и продолжает вкладывать средства в развитие своих предприятий. Какие инвесторы осчастливили область при Потомском – опять же умалчивается. В общем, похоже, и тут скромность сыграла свою роковую роль. Преодолеть нездоровую тягу к скромности в какой-то мере удалось заместителю Потомского, руководителю Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергею Филатову, который 24 апреля выступил с докладом об итогах инвестиционной деятельности на территории региона за 2016 год и задачах на 2017 год. Правда, в тексте доклада, опубликованном на сайте «Орловские новости», каких-либо сведений о зашедших в Орловскую область новых инвесторах нам найти не удалось: в документе фигурируют все те же «Керама Марации», «Мираторг», «Знаменский СГЦ» , «Санофи-Авентис Восток»… Но вот разноцветные графики и диаграммы, иллюстрирующие наши инвестиционные достижения, – это уже прогресс. На них наши успехи видны во всей красе. «Графики очень красивые. Круглешки такие знатные, – прокомментировал текст доклада один из читателей под ником Дальтоник. – Завтра куплю фломастеры – перерисую. Очень понравилось. Надо бы еще столбиков добавить, а еще есть такие палочки с делениями. Тоже мило для глаз. Да. Впечатляет».

 

В Орловской области реализован новый мукомольный проект
Знать бы, с чем бороться
Перед законом все равны, но некоторые равнее?
Опубликовано 26 Апр 2017 в 13:41. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 39

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ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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