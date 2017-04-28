Скульптура Лизы Калитиной в Орле будет стоять немытой?

В сквере Дворянское гнездо в Орле может появиться бронзовая скульптура Лизы Калитиной — инициатором установки скульптуры выступила АО «Корпорация ГРИНН». Она же взяла на себя расходы по благоустройству территории вокруг памятника. Но потом за скульптурой необходимо будет ухаживать — периодически мыть ее, выкашивать бурьян вокруг. А на это средства в городском бюджете не заложены. Нет и источников, за счет которых можно было бы запланировать необходимые работы. Информация об этом прозвучала на заседании профильного комитета горсовета. Впрочем, депутаты надеются, что их коллеги из бюджетного комитета все же смогут найти строчку для финансирования ухода за новым памятником.

Планируется, что скульптура персонажа из произведения И. С. Тургенева будет установлена на территории ландшафтного сквера Дворянское гнездо — на площадке у входа на балюстраду с правой стороны. Место установки и эскиз уже согласованы с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Автор скульптуры Юрий Киреев. Орловцам он известен по памятникам: «Русским путешественникам посвящается…» и девушке-экскурсоводу, установленным на площадке у ТРЦ «Гринн» на Кромском шоссе. Также он сделал и бронзового орла, который сменил топиарного собрата на Привокзальной площади.