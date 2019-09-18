Сквер «Дворянское гнездо» доделают с четвертой попытки

Трижды конкурсные процедуры по благоустройству этого объекта завершались безрезультатно в силу отсутствия заявок на участие. Вероятно, по мнению администрации, это было вызвано сравнительно небольшой ценой контракта – 1 млн 600 тыс. рублей. Вместе с тем, 6 сентября, в ходе очередных конкурсных процедур, был определен победитель торгов. Им стало ООО «ПФК «Содружество». Мэр Орла Василий Новиков на профильном комитете обратил внимание на тот факт, что сквер «Дворянское гнездо» — заповедная зона. В этой связи градоначальник задал вопросу Евгению Гришину о правомочности ведения на объекте работ.

Тот ответил, что в сквере предполагается выполнить небольшой перечень работ. А именно: снос деревьев, засыпка чернозёмом и озеленение. Председатель комитета Владимир Букалов предложил вместе с представителями общественности, сотрудниками администрации выехать с сквер, чтобы посмотреть, какие деревья планируется вырубать.