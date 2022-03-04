Слабослышащим орловцам станет проще смотреть телевизор

В России насчитывается 13 миллионов жителей, имеющих проблемы со слухом. Возможность получить социально-значимую информацию для них обеспечивает цифровая телесеть РТРС, в том числе через субтитры в телегиде. С января программы с субтитрами маркируются в приложении «Телегид» специальной меткой и надписью «передача с субтитрами». «Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, «Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» снабжают субтитрами более чем 5% эфира в неделю, «ТВ Центр» – 75%, «Карусель» – 100%. Субтитры создаются и запускаются в эфир в московской студии телеканалов.

Как пояснили в областном департаменте информационных техологий, по закону с 1 января 2020 года телеканалы обязаны адаптировать для слабослышащих и глухих не менее 5% эфира в неделю. Требование касается новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных телепередач. Вещатели могут исполнять его любым способом: прямые или скрытые субтитры, перевод на жестовый язык, «бегущая строка» и прочее.

Для активации скрытых субтитров телезрителям необходимо воспользоваться режимом «Телетекст». Приложение «Телегид» бесплатно для пользователей. «Телегид» содержит программу передач около 500 доступных в России телеканалов и радиостанций, в том числе обязательных общедоступных.