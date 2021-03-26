Следователи просят граждан помочь в поисках родителей убитого новорожденного

23 марта на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия ООО «Экопласт в городе Ливны было обнаружено тело новорожденного мальчика.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по установлению родителей новорожденного. Следственное управление обращается к жителям Орловской области с просьбой оказать содействие в раскрытии данного преступления.

Граждан просят предоставить информацию о женщинах, которые могли родить в ближайшее время, возможно, у кого-то из них отсутствует ребенок.

Телефон круглосуточной линии «Ребенок в опасности»: 8 (4862) 59-19-79 или 123 (для набора с аппаратов сотовой связи), 8-920-815-65-55, полиции — 02 или 102 (для набора с аппаратов сотовой связи).