11 октября 2018



Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП с участием троллейбуса

Следователи следственного отдела по Советскому району города Орёл СУ СК России по Орловской области просят граждан, которые находились 9 октября 2018 года в г. Орле в момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на остановке общественного транспорта «Дворец спорта», в качестве пассажиров в троллейбусе ЗИУ-682В с бортовым номером 093 и в маршрутном автобусе «ПАЗ» г.р.з. М 097 РР 57рус, а также других очевидцев ДТП, оказать содействие следствию и обратиться для проведения допросов в следственный отдел по телефонам 8-4862-59-19-92, 8-920-815-65-55 (дежурный СУ) или по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231.

 

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Опубликовано 11 Окт 2018 в 15:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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