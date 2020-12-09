9 декабря 2020



Следователи проверят смерть троих орловских подростков

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 29 ноября 2020 года в автомобиле, расположенном в одном из гаражей ГСК «Сталь» Орловского района, обнаружены тела трех местных жителей с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время следователи тщательно отрабатывают возможные версии произошедшего, основной из которых является несоблюдение мер безопасности в закрытых помещениях. Следствие проверит все обстоятельства, связанные с этим происшествием, и даст им надлежащую уголовно-правовую оценку. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

 

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Опубликовано 09 Дек 2020 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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