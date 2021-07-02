Следователи проверяют сообщение о нападении на орловских журналистов

Следственными органами по сообщению средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки. Силовиков заинтересовала попытка воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщили в силовом ведомстве, 02 июля на сайте “Первого областного портала новостей” появился видеосюжет под заголовком: «На съемочную группу «Первого Областного» было совершено нападение». В сюжете рассказывалось, что журналистами Первого областного канала в одном из дворов в Советском районе велась совершенно рядовая съемка видеосюжета. Наши коллеги снимали подводку о благоустройстве двора. Это вызвало агрессию одного из местных жителей, который остановил работу журналистов, отобрав видеокамеру у оператора. По мнению следователей, тем самым мужчина нарушил УК РФ, так как помешал профессиональной деятельности журналистов.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверки. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям местного жителя, остановившего работу журналистов. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.