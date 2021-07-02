2 июля 2021



Следователи проверяют сообщение о нападении на орловских журналистов

Следственными органами по сообщению средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки. Силовиков заинтересовала попытка воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщили в силовом ведомстве, 02 июля на сайте “Первого областного портала новостей” появился видеосюжет под заголовком: «На съемочную группу «Первого Областного» было совершено нападение». В сюжете рассказывалось, что журналистами Первого областного канала в одном из дворов в Советском районе велась совершенно рядовая съемка видеосюжета. Наши коллеги снимали подводку о благоустройстве двора. Это вызвало агрессию одного из местных жителей, который остановил работу журналистов, отобрав видеокамеру у оператора. По мнению следователей, тем самым мужчина нарушил УК РФ, так как помешал профессиональной деятельности журналистов.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверки. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям местного жителя, остановившего работу журналистов. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

Приставы напомнили орловчанке о том, что она является матерью годовалого младенца
Орловские эсеры предлагают законодательно запретить снюсы несовершеннолетним
Внеплановые каникулы в Орле могут продлить
Опубликовано 02 Июл 2021 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"