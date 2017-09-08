Следователи заинтересовались долгами «Спецавтобазы» по зарплате

Проводится доследственная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Предварительно установлено, что предприятие имеет задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму около 4 миллионов рублей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на принятие мер по восстановлению нарушенных прав работников предприятия. Следователи изъяли необходимую документацию, по которой проводится исследование, производятся опросы должностных лиц и работников.

Напомним, вчера на сессии горсовета депутаты приняли решение выделить «Спецавтобазе» дополнительно 60 миллионов рублей, из которых 3 млн 250 тысяч должны пойти как раз на погашение долгов по зарплате. Еще 54 млн 375 тысяч пойдет на погашение долгов по налогам и сборам, чтобы можно было разблокировать счета и возобновить хозяйственную деятельность предприятия.