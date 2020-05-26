26 мая 2020



Следователи заинтересовались переделкой памятника архитектуры во Мценске

Следственными органами по сообщениям средств массовой информации и по обращению ОНФ проводится доследственная проверка по факту нарушения охранных обязательств при реконструкции памятника архитектуры XIX века – здания бывшего постоялого двора в городе Мценске.

В сообщениях указано, что общественность обеспокоила ситуация с изменением собственником здания внешнего облика памятника архитектуры XIX века: дом, выполненный из красного кирпича, начали обкладывать облицовочным кирпичом, уничтожая отделку рустом, а также все декоративные элементы архитектуры классицизма.

Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) собственника здания и должностным лицам, в чью компетенцию входят контролирующие и надзорные функции в сфере сохранения объектов культурного наследия, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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Опубликовано 26 мая 2020 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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