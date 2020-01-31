31 января 2020



Следственный комитет заинтересовался стаями бродячих собак в Орле

Следственными органами СК РФ по сообщениям ряда региональных средств массовой информации начата доследственная проверка по фактам обитания бродячих собак вблизи и на территории двух образовательных учреждений города Орла. По данным СМИ, надлежащих мер по отлову и организации содержания бродячих собак компетентными должностными лицами не принимается.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 31 Янв 2020 в 11:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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