Следственный комитет заинтересовался стаями бродячих собак в Орле

Следственными органами СК РФ по сообщениям ряда региональных средств массовой информации начата доследственная проверка по фактам обитания бродячих собак вблизи и на территории двух образовательных учреждений города Орла. По данным СМИ, надлежащих мер по отлову и организации содержания бродячих собак компетентными должностными лицами не принимается.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.