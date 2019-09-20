Следственный комитет обратил внимание на собак, нападающих на орловцев

Следственный комитет заинтересовался ситуацией с нападением собаки бойцовской породы на женщину в поселке Знаменка. Точнее даже не самим нападением, а бездействием должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер по данному происшествию. Кроме того, на совещании в СК поручено заняться профилактикой нападений собак на людей. Кстати, судя по пресс-релизу, люди в погонах обратят внимание не только на бездомных собак (об этом постоянно и много говорят на разных уровнях — о реальных шагах пока ничего не слышно), но и на поведение владельцев домашних животных. Встретить собаку в наморднике в Орле — большая редкость. Подготовленные предложения будут направлены для рассмотрения в облсовет.

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