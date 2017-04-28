Следственный комитет проводит проверку по сообщениям орловских СМИ о возможном превышении полномочий руководителем областного департамента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка по сообщениям ряда информационных агентств о возможном превышении должностных полномочий с применением насилия руководителем департамента государственного имущества и земельных отношений администрации Орловской области Андреем Синяговым в отношении подчиненной сотрудницы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК.