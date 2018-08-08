8 августа 2018



Следственный комитет проводит проверку по жалобе нарышкинских дольщиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту неисполнения договорных обязательств генеральным подрядчиком ООО «Стиль 5 М» при строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Нарышкино Орловской области.

Из сообщений средств массовой информации усматривается, что участники долевого строительства жалуются на существенное нарушение срока сдачи многоквартирного дома, на приостановление строительных работ на объекте.

В настоящее время доводы участников долевого строительства тщательным образом проверяются, выполняются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае объективного подтверждения сведений, содержащихся в сообщениях СМИ, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 08 Авг 2018 в 18:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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