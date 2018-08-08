Следственный комитет проводит проверку по жалобе нарышкинских дольщиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту неисполнения договорных обязательств генеральным подрядчиком ООО «Стиль 5 М» при строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Нарышкино Орловской области.

Из сообщений средств массовой информации усматривается, что участники долевого строительства жалуются на существенное нарушение срока сдачи многоквартирного дома, на приостановление строительных работ на объекте.

В настоящее время доводы участников долевого строительства тщательным образом проверяются, выполняются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае объективного подтверждения сведений, содержащихся в сообщениях СМИ, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.