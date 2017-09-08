Следственный комитет заинтересовался ситуацией на ПАТП-1

Следственными органами СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по сообщениям ряда региональных средств массовой информации. В частности следователей заинтересовало обращение работников ПАТП, в котором они жалуются на невыплату заработной платы и выходного пособия.

Также в сообщениях СМИ указывается, что, по мнению работников, предприятие на протяжении длительного времени умышленно вводили в стадию банкротства. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление сложившейся ситуации на предприятии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в пресс-службе регионального СК РФ.

Напомним, ранее городские власти обратились к руководству Орловской области с просьбой о выделении 62 миллиона для вывода предприятия из банкротства. Сейчас ПАТП занимает огромную территорию. Кадастровая стоимость этого участка в совокупности со стоимостью расположенных на этой землей зданий и остатками техники автотранспортного предприятия существенно превышают эту цифру.

 

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Опубликовано 02 Фев 2018 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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