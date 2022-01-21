21 января 2022



Следственный комитет заинтересовался условиями реабилитации орловцев в санатории “Дубрава”

СК России по сообщениям в социальных сетях инициировал доследственную проверку. Поводом стали видеоролики, на которых сняты интерьеры помещений одного из зданий санатория «Дубрава», расположенного в Орловском районе Орловской области. В этом учреждении предоставляются санаторные услуги в рамках реабилитации после перенесённых заболеваний. На видео видно, что в здании протекает крыша, имеются повреждения на стенах и потолке. В то же время, в административном корпусе санатория помещения отремонтированы.

В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства санатория, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения надлежащего содержания помещений и расходования денежных средств на их ремонт. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 21 Янв 2022 в 11:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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