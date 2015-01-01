Словенские фантазии Потомского: вариации на тему инвестиций

34 (452) от 15 февраля 2017 г.

Начиная с прошлой субботы, губернаторские и прочие приближенные СМИ трубят во все трубы: Орловская область заключила крупнейшее в истории региона инвестиционное соглашение со словенской компанией «Рико»! На Орловщине будет построено целых четыре предприятия, и только на одном из них – обувной фабрике – будет создано более трех тысяч рабочих мест! Общая сумма контракта – 25 миллиардов рублей!

Сам губернатор Потомский победительно рапортует: «Таких денег никогда в Орловскую область никто не приводил и не вкладывал». Добавить к этому можно одно: и не вложит.

Как же вас понять, если вы ничего не говорите?

Пресловутое инвестиционное соглашение было заключено в прошлую пятницу на российско-словенской бизнес-конференции в Москве, где присутствовал и орловский губернатор Вадим Потомский. Конференция проходила в рамках официального визита президента Словении Борута Пахора в Россию. Заметим, визит Пахора и встреча президента Словении с президентом России Владимиром Путиным широко освещались в федеральных СМИ, чего нельзя сказать об упомянутой выше бизнес-конференции. Этому мероприятию отдельные информагентства отвели несколько строк, и в этих строках ни словом не было упомянуто об орловско-словенском инвестсоглашении. Пробел, как уже говорилось, постаралась восполнить региональная пресса, но получилось у местных журналистов, прямо скажем, не очень. Из сообщений орловских СМИ, сделанных как под копирку, невозможно почерпнуть сколько-нибудь значимых сведений о столь грандиозном проекте. Уверены, это не вина журналистов: им дали строго дозированную информацию, они ее добросовестно воспроизвели. Кто-то – с восторгом, кто-то – по обязанности.

Итак, что же нам сообщили? Для начала процитируем самый что ни на есть официальный источник – пресс-релиз, составленный пресс-службой губернатора Орловской области:

«Губернатор Вадим Потомский и генеральный директор словенской компании «Рико» Янез Шкрабец подписали контракт о реализации инвестиционных проектов в Орловской области.

Подписание состоялось 10 февраля в Москве в рамках российско-словенской бизнес-встречи «Взгляд в будущее: новые возможности сотрудничества с Европой», которая прошла в рамках официального визита Президента Республики Словения Борута Пахора в Россию.

Совместно со словенской компанией Орловская область будет реализовывать четыре проекта. На территории региона планируется построить обувную фабрику, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.

Напомним, в декабре 2016 года в Орловской области прошло заседание Делового совета Россия-Словения, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве».

Как видим, победный пресс-релиз на удивление лаконичен. Настолько лаконичен, что мы, признаемся, из него мало что поняли. Чтобы понять больше, обратились к официальным СМИ, которые оказались чуть откровеннее. Так, Первый областной телеканал выдал в эфир, а губернаторские печатные и электронные СМИ продублировали комментарий Потомского, в котором тот заявил следующее:

«Это самый крупный инвестконтракт за всю историю Орловской области. 400 миллионов евро. Строительство четырех заводов. Сегодня мы ставим точку в наших предыдущих договоренностях со словенской стороной, с компанией «Рико». Абсолютную, стопроцентную даю гарантию – эти заводы будут строиться». Кроме того, Потомский уточнил, что «банком-оператором выбран ВТБ… Со стороны Орловской области основным предприятием будет выступать «Агрофирма «Мценская», на базе которой будут строиться четыре предприятия: обувная фабрика, кожевенный и завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат».

Из этой информации, как ни прискорбно, мы поняли еще меньше. То есть не поняли главного. А именно, кто будет строить четыре завода? Почему заводы будут строить на территории аграрного предприятия? В какие сроки их построят? И главное, что означает сумма 400 миллионов евро (или, в пересчете на наши деньги, 25 миллиардов рублей)? Если объем инвестиционных вложений в строительство, то кто их вложит? Если что-то иное, то что?

Поскольку в губернаторских СМИ ответов на эти вопросы нет, да никто их, похоже, и не задавал, мы попытались найти ответы сами. Руководствуясь имеющейся у нас информацией и самой обычной логикой. Результат получился неутешительный.

Нет денег – нет проектов

Итак, начнем с вопроса «кто»? В смысле, кто инвестор? Кто будет строить заводы в Орловской области?

Поскольку губернатор Потомский подписал инвестиционное соглашение со словенской компанией «Рико», то по логике вещей эта самая компания и выступает в качестве инвестора.

Компания «Рико» имеет долгую и славную историю, которая началась еще в конце ΧΙΧ века в Австро-Венгерской империи. Правда, ни в те времена, ни сейчас компания «Рико» не занималась ни выделкой кож, ни шитьем обуви, ни глубокой переработкой зерна, ни производством мясной продукции. Повторим: не занималась никогда. Сфера деятельности компании «Рико» – оказание услуг по проектированию и строительству промышленных и инфраструктурных объектов, а также поставка и монтаж промышленного оборудования. Для тех, кто не понял: компания не имеет собственного производства, компания оказывает услуги. А услуги, соответственно, должны быть оплачены. Для тех, кто сомневается, приведем факты.

Вот, к примеру, в мае 2013 года губернатор Ивановской области Михаил Мень рассказал региональным СМИ о крупном инвестиционном проекте по строительству в Иваново завода по производству технического текстиля. Сумма контракта составила 125 миллионов евро, а подписали его представители компании «Рико» и ООО «Ивановская мануфактура». При этом именно последнее и выступило инвестором. «Рико» же взяло на себя техническую сторону процесса, то есть все то же проектирование и поставку оборудования. Собственно, строительные работы должны были выполнить местные субподрядчики. Завод обещали построить в 2016 году, однако ни одного упоминания о его открытии в ивановской прессе, равно как и на официальном сайте «Рико», нам найти не удалось. Видимо, что-то пошло не так…

Вообще, «не так» у «Рико» в России шло часто. В далеком 2006-м, например, словенская компания заявляла о строительстве в Ярославле отеля и бизнес-центра стоимостью 40 млн евро. Окончание строительства было запланировано на 2010 год. В числе реализованных проектов на сайте «Рико» данный проект не значится.

Не удалось реализовать и грандиозные проекты в Чечне: здесь еще в 2008 году «Рико» намеревалось разработать схемы размещения объектов каскада гидроэлектростанций и социальной инфраструктуры Аргунских ГЭС. А в 2010 году чеченская и словенская стороны договорились о строительстве фабрики по производству элитной европейской обуви (улавливаете сходство?). Тогда же руководство словенской фирмы предложило чеченским партнерам наладить производство автомобилей ВАЗ, автомобильных компонентов для вторичного рынка, а еще построить ТЭЦ мощностью 380 МВт. Как можно догадаться, ничего из задуманного не сделано. По одной простой причине: из-за нехватки финансирования. То есть в то время власти Чеченской Республики просто не нашли денег, чтобы оплатить услуги словенской инжиниринговой фирмы, какой и является «Рико». А нет денег – нет проектов. Кстати, на сегодняшний день все предложенные словенцами проекты включены в государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». То есть их реализация возможна за бюджетный счет.

Если после этого «Рико» считать инвестором, то губернатора Потомского можно смело называть генералом.

Кто платить будет?

Теперь обратимся к вопросу, причем здесь вообще агрофирма «Мценская»? Почему необходимо размещать заводы на ее территории? Признаемся, вопрос этот – самый темный во всей истории с пресловутым орловско-словенским соглашением.

Для инвесторов в Орловской области, как известно, есть целая площадка – индустриальный парк «Зеленая Роща», где свободных площадей навалом. Кстати, изначально на официальном сайте администрации области сообщалось, что участки под словенские проекты подобраны именно в «Зеленой Роще». Однако теперь Потомский заявляет, что заводы почему-то будут строить на базе АФ «Мценская», то есть на земле самостоятельного хозяйствующего субъекта. Объяснение, что в «Мценской» будет под боком сырье для кожевенного и мясоперерабатывающего заводов, а также для обувной фабрики, здесь не прокатит: «Зеленая Роща» тоже не за горами, и подвезти туда сырье из «Мценской» не составило бы никакого труда и особых затрат не повлекло бы. Да и сырья у «Мценской» для обеспечения бесперебойной работы этих предприятий просто не хватит: в агрофирме всего 5 тысяч голов крупного рогатого скота, тогда как в том же «Мираторге», например, 58 тысяч. Если опять же руководствоваться элементарной логикой, было бы разумнее заключить договоренность именно с «Мираторгом», который мог бы организовать в Орловской области забой КРС (сейчас бойня компании находится в Брянской области) и обеспечить сырьем три завода из четырех обещанных. Но… «Мираторг» – компания серьезная и, что немаловажно, частная, а значит, на проекты из серии «фантазии Потомского» вряд ли согласится. А вот «Мценскую» можно использовать по полной – благо агрофирма почти целиком принадлежит области. Рискнем предположить, что именно «Мценской» назначено выступить инвестором в орловско-словенском проекте. Каким образом это будет сделано, мы точно не знаем, но пару гипотез выдвинуть можем.

Вариант первый: агрофирма вкладывает в проект собственные деньги. Конечно, не 25 миллиардов, а много, много меньше. На эти деньги компания «Рико», скажем, как бы начинает разрабатывать проекты строительства четырех заводов. В процессе разработки выясняется, что денег у «Мценской» больше нет, ну а на нет, как известно, и заводов нет. Деньги, разумеется, остаются у «Рико».

Вариант второй: поскольку одной стороной соглашения выступает Орловская область, то Орловская область берет в банке ВТБ кредит. Разумеется, тоже не в 25 миллиардов, а, скажем, всего в миллиард. Под залог имущества и прочих активов – чего? – правильно, агрофирмы «Мценская». Далее – та же самая история с «Рико»: деньги перечисляются, проект разрабатывается, а вот реализуется ли – большой вопрос, поскольку, как мы уже знаем, свои средства «Рико» в подобные проекты не вкладывает, а Орловской области это просто не под силу. Результат: в лучшем случае на территории «Мценской» появится какой-нибудь захудалый, никому не нужный цех либо что-то вроде ангара для хранения зерна. Деньги опять же остаются у «Рико».

Повторим: это лишь гипотетические варианты развития событий, однако, на наш взгляд, куда более реальные, чем вариант со строительством четырех заводов и 25-миллиардными инвестициями. В пользу этой версии, как нам кажется, говорит и тот факт, что во время визита в Орел словенской делегации в декабре прошлого года «инвесторы» из Словении побывали где угодно, но только не там, куда им следовало бы поехать в первую очередь: в агрофирму «Мценская» Потомский гостей не повез. Впрочем, как и в «Зеленую Рощу». И это логично. Потому что это настоящего инвестора должны интересовать все условия будущего соглашения, и прежде чем его заключить, настоящий инвестор должен осмотреть площадку, оценить инфраструктуру и решить, стоит ли вкладывать средства в те или иные объекты. Ну а поскольку словенская фирма «Рико» ни разу не инвестор, а совсем наоборот, то ей все равно, откуда придут деньги – лишь бы пришли.

Кстати, тут самое время поискать ответ на вопрос об этих самых 25 миллиардах. Откуда вообще взялась эта сумма? Полагаем, ответ прост как правда: ниоткуда. В смысле, с потолка. А что? Звучит внушительно, почти как заявление Потомского, что соглашение со словенцами будет подписано в присутствии президентов двух стран. С присутствием Потомский, как известно, не угадал. Полагаем, с миллиардами тоже.

Надо ли говорить, что вопрос о сроках реализации грандиозного проекта после всего сказанного выше отпадает сам собой.

Вместо послесловия

На 29 марта – 1 апреля запланирован ответный визит орловской делегации в Словению. По информации «Орловской среды», в делегацию, помимо Потомского и его замов, приказано включить нескольких руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Для представительности, так сказать. Заплатить за эту поездку им придется из собственного кармана – примерно по 70 тысяч рублей с человека за три дня пребывания в Словении. Чиновникам расходы на визит, разумеется, оплатят из областного бюджета. Примечательно, что ни руководитель агрофирмы «Мценская» Николай Жернов, ни кто-либо из его замов в Словению не едут…

Что же касается наших словенских партнеров, то они, как выяснилось, не готовы взять на себя траты даже по оплате трансфера от аэропорта до гостиницы. Не говоря уже о проживании и питании. Очевидно, экономят, копят деньги для инвестиций в орловскую экономику. А то вдруг до 400 миллионов евро пары-тройки тысяч не хватит?

Татьяна Онегина