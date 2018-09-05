Слово за прокурором

№30 (523) от 5 сентября 2018 г.

Эксперты Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» обнародовали результаты проекта «Великая страна — Чистая страна. Орловская область». Напомним, что с 28 мая 2018 г. в Орловской области проводились экспедиционные исследования по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства, был открыт телефон «горячей линии» для приема жалоб населения, отбирались пробы воды и почвы, составлялись акты о нарушениях природоохранного законодательства. Все они были переданы в Орловскую областную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ:

«В целом мы удовлетворены действиями надзорных органов Орловской области по нашим жалобам. Так же отрадно признать, что некоторые несанкционированные свалки, например, в Орловском районе, исчезали еще до приезда государственных надзорных органов. По другим объектам, в пос. Нарышкино и в Залегощенском районе, возбуждены административные дела и приняты меры реагирования. Единственный объект, по которому мы вынуждены будем жаловаться в вышестоящие органы власти и федеральные контролирующие органы — это городская свалка г. Орла. Здесь представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Управления экологической безопасности и природопользования по Орловской области упорно не признают доказанные факты нанесения ущерба окружающей среде в особо крупных размерах».

Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля», руководитель экспедиции:

«Еще в ходе совместного рейда 20 июня 2018 г. представителям Межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Администрации города Орла инструментальными геодезическими работами было продемонстрировано, что Орловская городская свалка «расползлась» на земли города Орла на более чем на сто метров, высота горы мусора составляет несколько десятков метров, мусор не убирается годами, окрестные земли и ручьи загрязнены свалочным фильтратом. В данном фильтрате эксперты «Зеленого патруля» ранее обнаружили предельно высокое содержание тяжелого металла ванадия — 58 предельно допустимых концентраций. Однако, при проведении повторной проверки 13 августа 2018 государственные инспекторы просто «не заметили», что свалка давно надвигается на городские земли, или не удосужились пригласить инженеров-землеустроителей со специальным оборудованием. Оценку таких нарушений «на глазок» мы считаем непрофессиональной. Ущерб, нанесенной окружающей среде деятельностью ЗАО «ОПЭК», которое эксплуатирует городскую свалку, может исчисляться десятками миллионов рублей».

Андрей Нагибин:

«Не понятно, что это такое. Это халатное отношение к своим обязанностям представителей государственных надзорных органов или власти просто не хотят видеть то, что сотни машин ежедневно продолжают вываливать мусор на городские земли под хитроумной формулировкой «временное хранение»? А может это «крышевание» ЗАО «ОПЭК», который эксплуатирует данный объект? Очень похоже, что власти «закрывают глаза» на происходящее, дают возможность успеть бизнесменам, «срубить по лёгкому», так как срок аренды, так называемого Орловского полигона, для ЗАО «ОПЭК» заканчивается 31 декабря 2018 года. Мы предполагаем, что после Нового года владельцев будет найти трудно. За чей счёт будет происходить рекультивация заваленных мусором земель? А это десятки миллионов рублей. Опять за государственный? На все эти вопросы мы пока не получили ответ от областной и природоохранной прокуратуры. О реакции властей мы обязательно проинформируем общественность».

Пресс-служба ООО «Зеленый патруль»