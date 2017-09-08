Случайность со смыслом: депутаты Рыбаковы пришли на встречу с Андреем Клычковым с зеленой папкой

№36 (484) от 25 октября 2017 г.

Во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с депутатами Орловского облсовета Виталием и Игорем Рыбаковыми.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, Андрей Клычков обсудил с депутатами актуальные проблемы социально-экономического развития региона, а также перспективы развития сотрудничества исполнительной и законодательной власти области. Более подробно о встрече с врио губернатора «Орловской среде» рассказал Виталий Рыбаков:

«Встреча прошла достаточно динамично: мы познакомились, посмотрели друг другу в глаза, поговорили. Детально обсуждать какие-то наболевшие проблемы не стали – время не позволяло. При этом, как сказал Андрей Евгеньевич, он планирует каждый месяц лично встречаться с депутатами облсовета и обсуждать во время этих встреч насущные проблемы. Меня как депутата областного совета трех созывов это не может не радовать, тем более что и с уважаемым Егором Семеновичем Строевым и с Александром Петровичем Козловым депутаты всегда общались по любым вопросам, не было никаких препятствий. Чего, к сожалению, нельзя сказать о Вадиме Потомском.

Хочется верить, что наши отношения с Андреем Евгеньевичем Клычковым будут конструктивными и, главное, полезными для жителей Орловской области».

Надо сказать, что на встречу Виталий Рыбаков принес папку с документами. Как видно на фото, опубликованном на официальном сайте правительства области, папка – зеленого цвета. На эту деталь обратили внимание журналисты: в свое время зеленые папки передавал губернаторам президент Владимир Путин, в них содержалась информация о региональных проблемах, собранная по итогам прямой линии с главой государства.

– Конечно, то, что папка оказалась зеленой, не более чем случайность, – пояснил «Орловской среде» Виталий Рыбаков. – Но поскольку многие обратили на это внимание, пусть она станет своеобразным символом. В этой папке собраны материалы о работе в Орловской области экс-губернатора Вадима Потомского и его команды, которые позволят дать правовую оценку их деяниям за три с половиной года. Все мы читали в региональной и федеральной прессе, что за это время в неизвестном направлении «исчезло» порядка миллиарда рублей бюджетных средств. Где эти деньги? Я считаю, что если многомиллионные суммы, которые, скажем, фигурируют в уголовных делах по юбилейным объектам, из одной фирмы ушли, то они неизбежно куда-то пришли. И даже если это были фирмы-однодневки с уставным капиталом 10 тысяч рублей и если они на сегодняшний день не существуют (а таких фирм, преимущественно из Северо-Западного региона, в период нахождения Потомского в губернаторской должности в Орловской области было много), то данные о них имеются в реестре, там указаны их учредители – это физические лица. Они никуда не делись, они не уехали в Латинскую Америку, и найти их, думаю, несложно. Так что, полагаю, прокуратуре, правоохранительным органам следует обратить внимание на эту информацию, потому что не сделать попытки вернуть эти деньги в бюджет – непростительно. А зеленая папка должна им в этом помочь».