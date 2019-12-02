Служба ранней помощи детям переехала в новое здание в Орле

29 ноября Служба ранней помощи, которая специализируется на социализации «особенных» детей в возрасте до 4 лет, заработала в отдельном здании в центре Орла — на ул. Андрианова, 5.

Служба ранней помощи функционирует на базе Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с 2017 года.

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, переезд в отдельное здание стал возможен благодаря президентскому гранту в размере 7 млн 650 тыс. рублей. Средств хватило на ремонт здания, а также на закупку спецоборудования, мебели и компьютерной техники.

В новом филиале будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из «групп риска» (недоношенные или из неблагополучных семей).

Бесплатные коррекционные занятия с ними будут проводить психологи, дефектологи, логопеды, соцпедагоги и педагоги допобразования. В Службу ранней помощи также могут обратиться и родители, которым требуются советы по обучению и воспитанию детей.

За два года Службу ранней помощи посетили 118 детей. Еще 360 малышей находятся в Городском центре на коррекции по разным программам.