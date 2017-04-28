Служба занятости: рабочих мест для инвалидов станет больше

С середины сентября вступят в силу изменения в областном законе о квотировании рабочих мест для инвалидов. Эти изменения позволят дополнительно трудоустроить еще примерно 600 орловцев. Центры занятости стремятся довести информацию об этих изменениях до сведения работодателей.

Напомним, изменения в областном законодательстве о квотировании касаются работодателей, имеющих в штате от 35 до 100 работников. Теперь вместо двух процентов от количества штатных работников им будет установлена квота в размере трех процентов.

Кроме того, если раньше свободные рабочие места, засчитываемые в счет квоты, могли находиться в регистре работодателей до 3 месяцев с даты первичного внесения сведений о них, то теперь этот срок продлевается до шести месяцев. То есть в течение полугода место может оставаться незанятым при отсутствии фактов необоснованного отказа в трудоустройстве на него граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Например, в Глазуновском районе закон о квотировании распространяется на 11 организаций, в которых имеется более 40 рабочих мест для трудоустройства инвалидов по квоте. Около пяти десятков рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья есть у работодателей Колпнянского района. В городе Мценске — 183, еще 80 — в Мценском районе, в Ливенском — 372. Всего в Орловской области имеется порядка 3800 квотированных рабочих мест для инвалидов, — отметили в региональной службе занятости.