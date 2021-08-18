«Смена руководителя приведет к хаосу и развалу»

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

Коллектив троллейбусного депо погибающего МУП ТТП написал очередное (которое уже?) обращение к орловским властям. Письмо, оказавшееся в распоряжении «Орловской среды» на этот раз адресовано губернатору Орловской области Андрею Клычкову, копии направлены прокурору области Bладиславу Малкину и мэру города Орла Юрию Парахину. В письме работники депо обращают внимание на кадровую политику руководителя предприятия Молодчинина и просят защитить начальника троллейбусного депо Александра Колесникова, которого, по их мнению, намереваются сменить. Текст письма «ОС» публикует ниже.

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Пользуясь правом на коллективное обращение в государственные органы, предоставленным нам статьей 33 Конституции РФ, обращаемся к Вам как к лицу, которое осуществляет меры по обеспечению и реализации прав и свобод человека и гражданина в Орловской области. Просим Вас принять меры в защиту троллейбусного депо МУП ТТП и его начальника Колесникова Александра Владимировича. Коллектив троллейбусного депо выражает свою озабоченность в связи с настойчивыми слухами о смене руководства нашего троллейбусного депо. Мнение коллектива идет вразрез с мнением и.о. генерального директора МУП ТТП Молодчинина А.В., который сам, кстати, на предприятии работает менее полугода и отказывается перевести и.о. начальника троллейбусного депо на должность начальника депо на неопределенный срок. Отказ на заявление вынесен Молодчининым А.В. без каких-либо логических обоснований и причин. На момент подачи заявления Колесниковым А.В. никаких претендентов на должность не было. 1 июля 2020 г. по просьбе коллектива он приступил к обязанностям начальника троллейбусного депо. Весной 2020 года в разгар пандемии Колесников А.В. с наемными водителями осуществили транспортировку 50 автобусов ЛИАЗ, переданных Орловской области правительством Москвы. С помощью коллектива был подготовлен и выпущен на линию 41 ЛИАЗ. Был собран коллектив водителей муниципальных автобусов в количестве 100 человек. На наш взгляд, за тот срок, в течение которого А.В. Колесников возглавлял троллейбусное депо, он показал себя достойным руководителем, пользующимся уважением коллектива. Он борется за сохранение каждой единицы подвижного состава городского электротранспорта, вникает в проблемы коллектива в целом и каждого сотрудника по отдельности. Мы считаем, что смена руководителя на данном этапе на человека без опыта работы в сфере пассажирских перевозок, а также без опыта в ремонте и обслуживании подвижного состава приведет к хаосу и развалу предприятия. Предприятию в столь сложные времена необходимы сотрудники, преданные своему делу, работающие на благо предприятия и имеющие опыт работы. Безусловно, МУП «ТТП» необходимы и новые кадры, однако, прежде чем занимать руководящую должность, человек должен вникнуть во все процессы, наладить коммуникацию с коллективом и доказать свою состоятельность.

Просим прислушаться к мнению коллектива предприятия и предпринять необходимые меры для сохранения ценных кадров и привлечения новых и инициативных кадров на предприятие».

53 подписи (имеются в распоряжении редакции)

От редакции:

С своем письме коллектив троллейбусного депо попал, что называется, не в бровь, а в глаз: кадры действительно решают все. И чем меньше профессионалов, тем ближе крах. Думаем, это прекрасно понимают не только работники МУПа, но и те, кто, собственно, кадрами распоряжается. Такого же мнения придерживается и депутат Орловского горсовета Евгений Косогов. Свой взгляд на ситуацию в муниципальном транспортном предприятии он изложил в комментарии «Орловской среде».

Евгений Косогов: «Руководство администрации г. Орла готовит Трамвайно-троллейбусное предприятие к банкротству»?

— С момента увольнения бывшего директора МУП «ТТП» г. Орла Александра Коровина с занимаемой должности прошло 2 года, и за столь продолжительный период времени руководство исполнительной власти г. Орла до сих пор не нашло, а скорее, не захотело найти опытного и эффективного специалиста в области общественного транспорта, который смог бы эффектно руководить муниципальным предприятием с вековой историей. Следует особо отметить, что именно руководство администрации г. Орла сделало все возможное, чтобы уволить с занимаемой должности подготовленного и опытного руководителя МУП «ТТП» Юрия Гордюшина, который соответствовал всем требованиям к занимаемой должности. На смену ему городские чиновники назначили депутата Орловского облсовета Андрея Митина, который ни дня не имеет ни профильного образования, ни необходимого опыта руководящей работы в сфере электротранспорта. В итоге он был уволен с занимаемой должности по собственному желанию1 апреля 2021 г.

И вот уже более 4 месяцев де-факто никто не руководит МУП «ТТП». Назначенный несколько месяцев назад Андрей Молодчинин, который ранее работал всего лишь главным специалистом отдела административной практики и контроля управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Орловской области и в течение короткого периода времени возглавлял отдел транспорта администрации г. Орла, семимильными шагами и под чутким руководством мэра г. Орла Юрия Парахина ведет МУП «ТТП» к банкротству. В этом сегодня уверен практически весь трудовой коллектив трамвайно-троллейбусного предприятия.

Для информации: с 2013 г. подвижной состав троллейбусов и трамваев не обновлялся (единственный новый трамвай модели 71-405 в последний раз был приобретён в 2013 г.), и многие трамваи и троллейбусы выходят на линию в предаварийном состоянии. Но если при бывшем руководителе МУП «ТТП» А.Я. Коровине были хотя бы запчасти, с помощью которых своевременно производился ремонт подвижного состава, то с его уходом сотрудники предприятия ждут запчастей по несколько месяцев либо вообще их не получают и разбирают другие трамвай и троллейбусы и ставят на подвижной состав запчасти б\у, что самым негативным образом отражается на безопасности эксплуатации электротранспорта.

Другой основополагающей проблемой МУП «ТТП» является дублирование маршрутов предприятия частными перевозчиками. Так, например, была изменена схема движения маршрута №21 (Новая Ботаника – ул. Рощинская), и теперь вместо конечной на ул. Рощинская конечная данного маршрута – «Санаторий Лесной», что привело к повышению конкуренции с троллейбусным маршрутом №1, а также с автобусными маршрутами МУП «ТТП» №16 и №482. Маршрут №27, который обслуживает частный перевозчик также не даёт работать с прибылью 1-му троллейбусному маршруту, так как водители автобусов 27-го маршрута зачастую едут целенаправленно впереди троллейбусов, а также водители данного маршрута «подсекают» троллейбус маршрута №8 с остановки «Гипсовый комбинат» и до остановки «м-н «Дашенька». На коммерческом маршруте №60 превышено количество автобусов, указанных в реестре. Маршрут автобуса №9 в большинстве случаев следует перед троллейбусом №6 в обоих направлениях движения, лишая его платежеспособных пассажиров. На маршруте №47 как минимум 7 автобусов работают с отключенным ГЛОНАССом для того, чтобы опередить троллейбус по маршруту №8 (который едет по расписанию) и забрать пассажиров с остановки «ул. 60 лет Октября» в сторону «Выгонки», а также перехватить пассажиров на остановке «Кинотеатр Родина» у автобусов ТТП (маршрутов №15 и №18) и так далее.

В сложившейся крайне негативной ситуации сотрудники МУП «ТТП» требуют от исполнительной власти г. Орла пересмотра действующей маршрутной сети, а также сокращения количества единиц техники частных перевозчиков, которые дублируют троллейбусную сеть (№9, №20, №26, №27, №47, №60), а данные автобусы предлагают поставить на маршруты с неудовлетворительной транспортной доступностью общественного транспорта на маршруты №1, №2, №8, №10 и т.д. По мнению коллектива МУП «ТТП», действующая на данный момент маршрутная сеть приведет к целенаправленному банкротству Трамвайно-троллейбусного предприятия. Железобетонным фактором, подтверждающим, что руководство исполнительной власти г. Орла целенаправленно ведет муниципальное предприятие к банкротству, являются и частые кадровые ротации в руководстве МУП «ТТП». По аналогичной схеме было уничтожено МУП «ПАТП №1» г. Орла, когда у муниципального предприятия также были забраны рентабельные автобусные маршруты и переданы на обслуживание частным перевозчикам. Одновременно практиковалась вереница назначений на должность руководителя ПАТП-1 некомпетентных кадров. Итогом стало банкротство. И как бы представители органов исполнительной власти ни имитировали бурную деятельность по «спасению» ПАТП №1, никто спасать данное муниципальное предприятие не стал: напротив, значительную долю рынка перевозок в г. Орле чиновники отдали частным перевозчикам.

Как действующему депутату горсовета, работающему второй созыв подряд, мне давно стали понятны тактика и принципы работы руководства исполнительной власти г. Орла по управлению муниципальными предприятиями. Фактически это не что иное, как имитация бурной деятельности, тогда как на деле делается все для того, чтобы МУПы были убыточными и при этом несли максимальную социальную нагрузку, и в то же самое время частные компании, которые выполняют аналогичный функционал, получали сверхприбыль.

Например, на протяжении многих лет городскую власть устраивает работа частных перевозчиков, которые зачастую нарушают график движения, сходя с маршрута в 19-20 часов вечера, либо несвоевременно, не по графику, выходят утром на линию. При этом у частных перевозчиков всегда один водитель вместо положенных двух, и зарплата у водителей – минимальная (а остальное – в конверте), либо водители вообще не трудоустроены официально. Почему так происходит и почему на это все закрывают глаза?

Ответ на этот вопрос в г. Орле известен абсолютно всем – от мала до велика: ряд высокопоставленных чиновников и депутатов напрямую заинтересованы в монополизации рынка перевозок в г. Орле в руках частных перевозчиков, которые приносят немалую прибыль данным господам.

Именно поэтому фракция парламентского большинства в Орловском горсовете целенаправленно блокирует предложения депутатов Справедливой команды по спасению МУП «ТТП» из предбанкротного состояния. Например, депутат Виталий Рыбаков ещё до закрытия Красного моста предлагал сделать разворотный круг для трамваев и троллейбусов на площади Ермолова, а также восстановить уже существующий разворотный треугольник в районе гостиницы Орёл, а для троллейбусов восстановить кольцо в районе Универмага и включить данные мероприятия в смету ремонта Красного моста.

Однако ни одно из этих предложений до сих пор не реализовано. Как результат – ежемесячные убытки МУП «ТТП» (порядка 20 миллионов рублей в месяц), которые ложатся тяжким бременем на бюджет г. Орла.

Более того, когда во вторник во время встречи с мэром Парахиным я задал вопрос о ситуации в ТТП, он в ответ предложил мне «наконец поработать и возглавить ТТП». Смех смехом, но, когда мэр города говорит такое депутату, я считаю, это происходит от бессилия. Это происходит, когда у тебя как у мэра нет аргументов, когда ты за год не можешь набрать эффективных руководителей муниципальных предприятий — при том, что специалисты есть… Но профессионалов, которые могут работать, бьют по рукам и вышвыривают…

Что касается бравых заявлений мэра г. Орла Юрия Парахина о том, что он постоянно добивается выделения денежных средств по покрытие долгов МУП «ТТП», то в данном случае ему не стоит хвастаться подачками из области. Пора научиться эффективно управлять МУПами г. Орла и ставить у руля данных предприятий опытных и эффективных управленцев, которые будут развивать муниципальные предприятия, а не генерировать многомиллионные убытки, которые покрываются за счет бюджетных средств. Но вести грамотную кадровую политику нынешний мэр г. Орла, к сожалению, не способен. Как показала практика, профессионалов, заинтересованных в развитии МУПов в г. Орле, он обходит стороной. При мэре Парахине ни МУПам, ни бюджету города Орла улучшений ждать не приходится.

Подводя черту выше сказанному, можно с уверенностью констатировать: только в том случае, когда городом Орлом будет руководить опытный и эффективный управленец, заинтересованный в развитии всех сфер жизнедеятельности областного центра, и в первую очередь муниципальных предприятий, в городе будет наведен долгожданный порядок, и Орел расправит крылья!