Гибель ребенка заставила орловские власти провести инвентаризацию люков и колодцев

Фотографии разбитых решеток ливневок и люков, из которых торчат ветки, — постоянно встречаются в социальных сетях. Однако, сподвигнуть власти навести порядок с открытыми люками — для этого одних фотографий оказалось недостаточно. Только смерть ребенка заставила чиновников заняться наведением порядка.

Напомним, 25 августа вблизи частного домовладения, расположенного в Северном районе города Орла, в люке с коммуникациями было обнаружено тело 7-летней девочки. Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как говорится на сайте СК, предварительно установлено, что девочка гуляла около дома и случайно провалилась в люк, который не был закрыт надлежащим образом.

Именно этот инцидент и стал последней каплей. Теперь Орел ждет массовая инвентаризация люков. Всего на балансе только одного предприятия — «Орелводоканала» — находится около 21 тысячи колодцев, относящихся к сетям водоснабжения и канализации. Работа по их инвентаризации ведется ежегодно, и в этом году ее планируется завершить в сентябре, — пояснил руководитель предприятия. Между тем, далеко не все сети и относящиеся к ним колодцы в городе находятся на муниципальном обслуживании. Многие принадлежат организациям, относятся к общему имуществу многоквартирных домов или к частной собственности. Последнее наиболее характерно для территорий частной застройки, когда на собственные средства владельцы индивидуальных жилых строений проводят канализацию и водопровод. При этом собственные сети и колодцы они обязаны содержать в безопасном состоянии. Недавняя трагедия в Орле, когда в канализационном колодце утонула девочка, — показывает, что это происходит не всегда — злополучный колодец принадлежал как раз частному владельцу, — сообщили в пресс-службе горадминистрации

В связи с этим глава администрации Александр Муромский дал поручение главам территориальных управлений по районам совместно с уличкомами провести работу по оценке состояния колодцев в частном секторе. Между тем, ряд коммуникаций соединяет территории города и Орловского района. Было бы логично проверить и пограничные территории. Так, например, открытый люк имеется на линии, соединяющий Наугорский и Болховской микрорайоны. Наверняка, этот случай не исключение.

 

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Опубликовано 31 Авг 2017 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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