13 ноября 2020



Смертность в Орловской области выросла на 7%. Зато рождаемость упала

Такие данные приводит Орелстат на официальном сайте. Как говорится в релизе о демографической ситуации, смертность с начала года по сравнению с тем же периодом 2019-го выросла на 7,1%. Всего за январь-сентябрь умер 9101 орловец, что на 568 человек больше, чем годом ранее. Увы, причины происходящего не указываются. Но учитывая тот факт, что весной и осенью была прекращена плановая госпитализация и отменены все несрочные операции из-за коронавируса — особо гадать не приходится.

В ситуации, когда люди массово теряют работу, все меньше орловцев задумываются о рождении детей. Если за 9 месяцев 2019-го появилось на свет 4545 новых граждан России, то в этом году всего 4397. В итоге по сумме двух этих показателей вымирание нашего региона ускорилось. Если в прошлом году жителей области стало по факту меньше на 3988 человек. То в этом году орловцев стало еще 4704 человек меньше.

Завершает “этюд в багровых тонах” ситуация с браками. Если в 2019 году появилось 3634 новых ячейки общества, то в 2020-ом всего 2571 пар решились на брачный союз.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2020 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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