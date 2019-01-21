СМИ: данные о долгах по зарплате в Орловской области занижены в пять раз

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал о реальном уровне задолженности по зарплатам в регионах. По его словам, данные ФНПР могут в несколько раз превышать показатели, которые публикует Росстат. Так, согласно официальной статистике, в Орловской области задолженность в конце 2018г. составляла 8,3 млн руб., однако профсоюзный мониторинг показал, что эта сумма гораздо больше и составляет 44,3 млн руб.

Данные о задолженности по зарплатам в регионах, которые приводит Росстат, могут в несколько раз расходиться с реальными показателями, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В интервью «Российской газете» он сравнил данные официальной статистики и те, которые выявляет мониторинг отраслевых профсоюзов ФНПР.

В качестве примера Шмаков привел Орловскую область. Согласно Росстату, на 1 декабря 2018г. задолженность там составляла 8,3 млн руб. По данным профсоюзов, эта цифра гораздо выше – 44,3 млн руб. В Чувашии профсоюзный мониторинг выявил задолженность в объеме 29,6, а на Сахалине – 11,2 млн руб. При этом, по данным Росстата, в Чувашии объем задолженности составил 12,2 млн, а на Сахалине долгов по зарплате нет вообще.

По словам Шмакова, «методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии». Вместе с тем он подчеркнул, что у профсоюзов нет задачи вести «сплошное наблюдение», они, по его словам, отслеживают именно «горячие точки».

«Клуб регионов»