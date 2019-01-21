21 января 2019



СМИ: данные о долгах по зарплате в Орловской области занижены в пять раз

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал о реальном уровне задолженности по зарплатам в регионах. По его словам, данные ФНПР могут в несколько раз превышать показатели, которые публикует Росстат. Так, согласно официальной статистике, в Орловской области задолженность в конце 2018г. составляла 8,3 млн руб., однако профсоюзный мониторинг показал, что эта сумма гораздо больше и составляет 44,3 млн руб.

Данные о задолженности по зарплатам в регионах, которые приводит Росстат, могут в несколько раз расходиться с реальными показателями, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В интервью «Российской газете» он сравнил данные официальной статистики и те, которые выявляет мониторинг отраслевых профсоюзов ФНПР.

В качестве примера Шмаков привел Орловскую область. Согласно Росстату, на 1 декабря 2018г. задолженность там составляла 8,3 млн руб. По данным профсоюзов, эта цифра гораздо выше – 44,3 млн руб. В Чувашии профсоюзный мониторинг выявил задолженность в объеме 29,6, а на Сахалине – 11,2 млн руб. При этом, по данным Росстата, в Чувашии объем задолженности составил 12,2 млн, а на Сахалине долгов по зарплате нет вообще.

По словам Шмакова, «методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии». Вместе с тем он подчеркнул, что у профсоюзов нет задачи вести «сплошное наблюдение», они, по его словам, отслеживают именно «горячие точки».

«Клуб регионов»

 

Ветер в парус
Власти Орловской области обнародовали список самых крупных строек этого года
В Орловской области выпускники не задерживаются
Опубликовано 21 Янв 2019 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"