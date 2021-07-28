28 июля 2021



СМИ: коронавирус стремительно молодеет и среди больных все больше тяжелых случаев

Орловские медики заявили о том, что течение коронавирусной инфекции изменилось. При этом симптомы остались прежние, но болезнь развивается намного быстрее. Если человек поступает с 10% поражения легких (что показывает компьютерная томография), то спустя несколько дней поражение достигает уже 70%, а это однозначно перевод в реанимацию. Также появляется больше тяжелых случаев среди молодых пациентов. Поэтому если у вас возникли признаки заболевания, необходимо в кратчайшие сроки обращаться за медицинской помощью, — рассказали наши коллеги с ГТРК “Орел”.

 

 

 

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Опубликовано 28 Июл 2021 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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