СМИ: коронавирус стремительно молодеет и среди больных все больше тяжелых случаев

Орловские медики заявили о том, что течение коронавирусной инфекции изменилось. При этом симптомы остались прежние, но болезнь развивается намного быстрее. Если человек поступает с 10% поражения легких (что показывает компьютерная томография), то спустя несколько дней поражение достигает уже 70%, а это однозначно перевод в реанимацию. Также появляется больше тяжелых случаев среди молодых пациентов. Поэтому если у вас возникли признаки заболевания, необходимо в кратчайшие сроки обращаться за медицинской помощью, — рассказали наши коллеги с ГТРК “Орел”.