СМИ: на Красном мосту из-за ветра защитный забор упал на пешеходов

Сегодня сразу несколько СМИ сообщили, что в Орле сильным ветром повалило забор, защищающий прохожих от строительной площадки на Красном мосту. ТРК «Истоки» опубликовали видео момента падения конструкции. Забор падает на прохожих, но суровые орловцы просто обходят гнутый металл и продолжают идти своей дорогой. При этом незакрепленные листы оставшейся части конструкции трепет ветром и они могут в любой момент упасть на других прохожих.

Напомним, забор на мосту появился после того, как осколком металла был травмирован подросток. Вообще-то пешеходы и не должны были ходить даже вдоль такого ограждения – по проекту прежде всего должен быть построен отдельный пешеходный мост ниже по течению от существующего. Но подрядчик вопреки утвержденному графику начал работы на мосту раньше срока, а безопасную пешеходную переправу вообще так и не построили.