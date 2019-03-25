СМИ: Николай Ванифатов покидает пост замглавы администрации Орла

Николай Ванифатов написал заявление об увольнении и покидает пост заместителя главы администрации Орла, курирующего вопросы ЖКХ и городского хозяйства.

Об этом «ВО» стало известно из собственных источников в мэрии Орла.

Заявление уже написано и подписано главой администрации Орла Александром Муромским. По предварительной информации, Николай Ванифатов будет трудоустроен в МУП «Банно-прачечное хозяйства» на руководящую должность .

Основанием для увольнения стали, по нашей информации, претензии к работе блока городского хозяйства.

Николай Ванифатов был назначен на эту должность в феврале прошлого года. До этого момента он работал заместителем главы администрации Советского района Орла.

«Вечерний Орел»