СМИ: Николай Ванифатов покидает пост замглавы администрации Орла
Николай Ванифатов написал заявление об увольнении и покидает пост заместителя главы администрации Орла, курирующего вопросы ЖКХ и городского хозяйства.
Об этом «ВО» стало известно из собственных источников в мэрии Орла.
Заявление уже написано и подписано главой администрации Орла Александром Муромским. По предварительной информации, Николай Ванифатов будет трудоустроен в МУП «Банно-прачечное хозяйства» на руководящую должность .
Основанием для увольнения стали, по нашей информации, претензии к работе блока городского хозяйства.
Николай Ванифатов был назначен на эту должность в феврале прошлого года. До этого момента он работал заместителем главы администрации Советского района Орла.
«Вечерний Орел»