13 ноября 2019



СМИ: Орловщина снова в лидерах! На этот раз по снижению темпов строительства жилья

В Центральном федеральном округе (ЦФО) наибольшее снижение объемов ввода жилья по итогам девяти месяцев 2019 года отмечается в Калужской, Московской, Орловской и Тульской областях. Об этом пишет “Коммерсант-Черноземье” со ссылкой на замминистра строительства РФ Никиту Стасишина. “90% ввода многоквартирных домов в России приходятся на 15 крупных регионов, а в 12% субъектов РФ вводится 50% всего жилья в России. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что по итогам 2019 года в России планируется построить 78-80 млн кв. м жилья. Однако, как было отмечено на заседании, реальное положение дел в отрасли — снижение запаса разрешительной документации у застройщиков и сокращение платежеспособного спроса в связи с сокращением доходов — способствовали изменению прогноза Минстроя. Ежегодный объем ввода жилья в эксплуатацию на 2019—2021 годы мог быть снижен с целевых 88 до 75-78 млн кв. м.” — пишет издание.

Кстати, по данным Орелстата, с начала 2019 года в регионе в эксплуатацию введены 1874 квартиры общей площадью 168,4 тыс. кв. м. Это на 1,7% ниже уровня прошлого года. Индивидуальное жилищное строительство из них – 116,3 тыс. кв. м.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2019 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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