СМИ: “Орловское полесье” просит помочь с подкормкой зубров

Как рассказали наши коллеги с ГТРК “Орел”, в этом году численность пяти группировок зубров, которые обитают в едином лесном массиве на границе трех областей (Калужской, Брянской и Орловской) приблизилась к тысяче. Только в Полесье насчитали 490 лесных великанов. При этом 60 из них еще пока нельзя назвать великанами — это телята. “Первый год для зубрят самый сложный. Чтобы выжить, нужно хорошо питаться. Поэтому для властелина лесов в национальном парке построили подкормочные площадки. В меню великанов — сено и дробленый овес (в чистом виде он не усваивается). Еще одно лакомство — соль” — рассказали журналисты.

Для зубров делают специальные подкормочные площадки. Именно там гости нацпарка и могут увидеть зубров вблизи. При этом у краснокнижных животных — сложная иерархия. Питаются по статусу. Сначала подходят самые сильные. Чтобы зубрята гарантированно получили свою долю подкормки, построена своеобразная столовая, с низкими дверками. Сюда взрослая особь просто напросто не попадет. Несмотря на то, что зубров не кормят, а подкармливают, финансово это сложно. Сейчас только сена на одну зиму необходимо 200 тонн. Поэтому сотрудники парка обратились ко всем, кто может помочь в заготовке кормов. Телефоны для связи указаны на сайте нацпарка.