11 мая 2022



СМИ: Полковника СК Панасюка уволили из-за дела о «пьяной езде»

«В Орле после истории с административным делом о вождении автомобиля в нетрезвом виде Николая Панасюка уволили с поста и.о. руководителя контрольно — следственного отдела орловского управления СК. Об этом «Орловским новостям» сообщили в СУ СК региона.

«Уволен из органов Следственного комитета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Более конкретную информацию об увольнении Панасюка в СУ СК предоставить не смогли.

Напомним, сегодня Северный районный суд Орла оштрафовал на 30 тыс. рублей уже экс-полковника Николая Панасюка за управление автомобилем в нетрезвом виде. Помимо штрафа Панасюка лишили водительских прав на 1,5 года.

Ранее газета «Орловская среда» сообщила, что в ночь с 23 на 24 февраля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. «ОС» написала со ссылкой на источник, что за рулём находился сотрудник СК. В отношении него был составлен протокол, уточняло издание».

«Орловские новости»

 

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Опубликовано 11 мая 2022 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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