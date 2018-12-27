27 декабря 2018



СМИ: «После выборов мы стали не нужны». Председатель ОП о Клычкове и Должанской ЦРБ

Общественная палата Должанского района готовит обращение на имя президента Владимира Путина, в котором намерена просить помощи и недопущения реорганизации местной центральной больницы. Об этом «Орловским новостям» рассказал председатель районный ОП Анатолий Писарев.

По его словам, общественники против реорганизации медучреждения и лично говорили об этом губернатору Андрею Клычкову, а также начальнику департамента здравоохранения Ивану Залогину. Но их никто не хочет слушать.

 

«Значит, до выборов губернатора Клычкову общественность была нужна, а после выборов – мы ему не нужны. Он не намерен считаться с нашим мнением, ему не интересно мнение народа. Нам не остается ничего, кроме как жаловаться нашему президенту», — отметил Писарев.

Общественник добавил, что в Должанском районе против реорганизации больницы выступают как члены Общественной палаты, так и остальные жители, включая главу района.

«Зачем тогда нужна Общественная палата, раз с нами никто не считается? Чтобы как ночной горшок достать тогда, когда нужно, а потом спрятать его обратно?», — сказал Писарев.

Добавим, что Анатолий Писарев один из немногих поистине активных представителей ОП. Несколько лет назад именно он при губернаторе Вадиме Потомском обратил внимание, что при строительстве должанской школы происходит что-то неладное. В итоге выяснилось, что там произошли многомиллионные хищения, и сейчас расследуется уголовное дело.

В конце ноября в Должанской ЦРБ начались увольнения. Сообщалось, что из-за необходимости погашать кредиторскую задолженность сокращают 20 медработников. В департаменте здравоохранения тогда заявили, что изменение штатного расписания больницы вызвано, главным образом, «уменьшением количества прикрепленного населения».

13 декабря, выступая на профильном комитете областного совета, глава Должанского района Владимир Марахин заявил, что департамент здравоохранения намерен объединить больницу с Ливенской ЦРБ. «Я не пойму цель этой реорганизации: убивать людей или все-таки лечить их? Могу сказать одно, нам больница нужна. Мы будем за неё бороться», — заявил глава района.

25 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков на пресс-конференции заявил, что окончательное решение еще не принято. Но дал понять, что вопрос практически решен. Должанская ЦРБ станет филиалом Ливенской ЦРБ. «Но хочу объяснить, что из себя представляет административная оптимизация. Это объединение двух юридических лиц. Что меняется, кроме того, что вместо двух главврачей и двух бухгалтеров будет один? Ничего. Это экономия. Но экономим мы не на качестве, а на административном ресурсе», — пояснил Клычков.

«Орловские новости»

 

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Опубликовано 27 Дек 2018 в 11:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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