6 марта 2020



СМИ: Постоянно горящую свалку под Орлом будут тушить всем миром

После очередного горения свалки под Орлом создана межведомственная рабочая группа, сообщает наши коллеги с сайта “ИнфоОрел”. “Стихийно сформированное объединение должно подтолкнуть власть к принятию важного решения – устранить опасность для жизни и здоровья орловцев, проживающих рядом с опасным «реактором» с ТБО” — пишет издание.

Тело свалки чадит едва ли не ежедневно (статистику собирает расположенное по соседству предприятие «ЭкоСити» и МЧС). Пока доступ к кислороду не перекрыт, этот процесс всё время возобновляется. Представитель московской экологической компании предложил обратиться в муниципалитет, на городскую комиссию ЧС, чтобы в городе объявили режим чрезвычайной ситуации, и на основании этого хотя бы склон засыпать почвенно-грунтовый слоем, чтобы приостановить задымление. Только в этом случае действия собственника части участков под свалкой по ликвидации загораний будут легальными, — резюмирует издание.

 

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Опубликовано 06 Мар 2020 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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