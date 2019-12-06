6 декабря 2019



СМИ: Предприниматели не верят властям — школы и детские сады могут остаться без питания

Конфликт между городскими властями и поставщиками детского питания вышел на новый виток. Напомним, мы подробно знакомили с ситуацией в материале «МИЖЕР ЯНД» ОРЛОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ №41 (578) от 4 декабря 2019 г.
Понимая, что новые контракты на поставку питания не будут оплачены (равно как и ранее заключенные) подавляющее большинство поставщиков просто отказалось участвовать в аукционах на 2020 год. Об этом сообщает издание “Орловские новости”. 
“Пока речь идет только о детских садах города. Сразу 5 электронных аукционов на сайте госзакупок признаны несостоявшимися. Администрации города не удалось закупить творог на сумму почти 12 млн. рублей для 76 детских дошкольных учреждений города. Еще для 30 детских садов не удалось закупить сметану на сумму 1,1 млн. рублей по той же причине. В частности, администрация Орла проводила еще три аукциона на закупку молока и кефира на общую сумму 4,8 млн. рублей. Желающих предпринимателей поучаствовать в электронных торгах не нашлось. Так, дети в 48 детских садах рискуют остаться без молочных продуктов” — пишут наши коллеги из “Орловских новостей”.
Сегодня же появился официальный комментарий городской администрации. Сити-мендежер Александр Муромский надеется заключить прямые контракты на поставку продуктов питания.  Очень странное решение. Ведь если предприниматели не хотят участвовать в аукционах — то где гарантия, что они подпишут прямые контракты? Причина все та же — в бюджете города нет денег, чтобы оплатить выполненные работы. Долг перед поставщиками с 2018 года составил 195 млн. рублей. На ноябрьской сессии горсовета никаких поправок в бюджет по поводу погашения этого долга не вносилось. Прежде, чем разблокировать счета школ — городу придется найти средства средства на погашение долгов перед энергетиками, тепловиками и прочими организациями, которые, собственно, и заблокировали счета учебных организаций.

 

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Опубликовано 06 Дек 2019 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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