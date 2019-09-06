СМИ: Рейтинг влияния губернатора Клычкова продолжает падать

Опубликован очередной рейтинг влияния глав субъектов от ИА Regnum. Глава Орловской области продолжает падение. Если в предыдущем обследовании он занимал 73 строку, то теперь опустился до 75 места. Это худший показатель среди всего глав регионов ЦФО. Орловский губернатор расположился в самом низу группы руководителей со «средним влиянием». Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.