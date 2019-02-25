СМИ: Татьяна Шевцова покидает департамент образования Орловской области

«Орловские новости» со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова покидает свою должность.

«ОН» уточняют: «в настоящее время Шевцова находится в отпуске, по окончании которого и выйдет в отставку. Причины оперативно уточнить не удалось.

Источники «ОН» отмечают, что на место Шевцовой рассматриваются сразу три кандидатуры. Не исключено, что департамент образования возглавит специалист из Москвы».