25 февраля 2019



СМИ: Татьяна Шевцова покидает департамент образования Орловской области

«Орловские новости» со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова покидает свою должность.

«ОН» уточняют: «в настоящее время Шевцова находится в отпуске, по окончании которого и выйдет в отставку. Причины оперативно уточнить не удалось.

Источники «ОН» отмечают, что на место Шевцовой рассматриваются сразу три кандидатуры. Не исключено, что департамент образования возглавит специалист из Москвы».

 

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Опубликовано 25 Фев 2019 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 148

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